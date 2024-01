Marek Kania mistrzem Europy w sprincie drużynowym!

Panczenista Legii Warszawa, Marek Kania zdobył (wraz z Piotrem Michalskim i Damianem Żurkiem) złoty medal mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim - w dzisiejszym starcie w sprincie drużynowym. Zawody odbywają się w holenderskim Heerenveen na krytym torze Thialf. Polacy z czasem 1:18.31 min. wyprzedzili w walce o złoto Norwegów i Holendrów. Jutro start Marka na 500 metrów. Wyniki sprintu drużynowego na ME: 1. Polska (M. Kania, P. Michalski, D. Żurek) 1:18.31 min. 2. Norwegia (P. Kristensen, B. Magnussen, H. Lorentzen) 1:18.81 min. 3. Holandia (S. Westenbroek, J. De Boo, W. Dijs) 1:20.61 min. 4. Niemcy (M. Strübe, M. Klein, H. Dombek) 1:21.27 min. 5. Finlandia (T. Suomalainen, J. Lehtonen, S. Suomalainen) 1:22.84 min.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Horhe - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Wielkie brawa. Dodam, że ustanowili rekord toru! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.