Robert Pich został nowym zawodnikiem cypryjskiego ekstraklasowego AS Othéllos Athiénou. 35-letni Słowak kilka dni temu rozwiązał kontrakt z Legią Warszawa za porozumieniem stron.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Człowiek na swoje pieniądze musi ciężko zarobić. A taki się ślizga z klubu do klubu i zarabia takie pieniądze o których zwykły Kowalski może pomarzyć.

I redakcja zjadła zapewne w drugim zdaniu wyraz pomocnik. Bo jak brzmi zdanie 35-letni słowacki kilka dni temu... odpowiedz

Jaro - 2 godziny temu, *.fastarswiatlowod.pl No ciekawie to wygląda, podobno Banasikiem interesuje się klub z Danii odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl No i dobra. Jak ktoś się zwolni jednej roboty to szuka drugiej.... powodzenia chłopie. Jeszcze Baku i Charatiny poszli do drugiej roboty....i może jeszcze ktoś? Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

pio - 3 godziny temu, *.chello.pl brawo, ciepło, plaże i relaks , w jego wieku wybór idealny , powodzenia odpowiedz

Hutr - 4 godziny temu, *.aster.pl W życiu nie widziałem bardziej obrzydliwego herbu klubu od tego z Cypru. odpowiedz

2ba - 4 godziny temu, *.virginm.net No i ma chlopak wakacje odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.