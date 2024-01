Komentarze (16)

exsa - 6 godzin temu, *.orange.pl Tego transferu wogule nie powinno byc w Slasku zagral najlepiej jak mogl natomiast po przyjsciu do "LEGII" zadnych konkretow odnosnie gry nie otrzymala wiec wiadomo o co chodzi jak rowniez wiele innych przypadkow. Dosc takich transferow po trzydziestce odpowiedz

Sarcastico - 8 godzin temu, *.inetia.pl Jest to jakiś awans sportowy. Teraz Słowak będzie mógł oglądać z perspektywy ławki drużynę, która czasami grywa w lidze mistrzów. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 23 godziny temu, *.plus.pl Żegnaj legendo odpowiedz

majusL@legionista.com - 06.01.2024 / 23:44, *.174.42 Zajebistego ma agenta. Gość który nie powinien wąchać murawy zarobi kupe kasy. odpowiedz

Darek - 06.01.2024 / 22:39, *.tpnet.pl Człowiek na swoje pieniądze musi ciężko zarobić. A taki się ślizga z klubu do klubu i zarabia takie pieniądze o których zwykły Kowalski może pomarzyć.

I redakcja zjadła zapewne w drugim zdaniu wyraz pomocnik. Bo jak brzmi zdanie 35-letni słowacki kilka dni temu... odpowiedz

Arek - 06.01.2024 / 23:58, *.tpnet.pl @Darek: trzeba było zamiast srać w stołek i jęczeć tu na forum ruszyć du...ę i trenować piłkę nożną. Też byś się pewnie poślizgał z klubu do klubu. A tak,, siedzisz i marudzisz jak kobieta przy napięciu przedmiesiączkowym. Ja tam nikomu w portfel nie zaglądam, dlatego masakrycznie irytują mnie tego typu wpisy. odpowiedz

Odp - 07.01.2024 / 00:29, *.lunet.eu @Darek: z kabaretu Laskowika : nie chciało się nosić teczki, trzeba dźwigać woreczki. odpowiedz

13 - 17 godzin temu, *.204.58 @Darek: zamiast ćpać było grać. A teraz nie marudź. A jeśli tak Cię to boli to nie oglądaj, nie kupuj nie wspieraj. Zainteresowanie spadnie to przestaną im płacić. Mi się tam podoba Legia, stadion, klimat. I w CH mam czy im płacą czy nie. To nie moja kasa. Gorzej jeśli chodzi i Repre. Tu zabierają z moich czy tego chce czy nie. odpowiedz

Urs72 - 12 godzin temu, *.chello.pl @Darek: panowie Luzik ,każdy ma prawo się wypowiedzieć co myśli . .....o grajkach kopaczach ..... odpowiedz

Jaro - 06.01.2024 / 22:38, *.fastarswiatlowod.pl No ciekawie to wygląda, podobno Banasikiem interesuje się klub z Danii odpowiedz

Michał - 06.01.2024 / 22:28, *.plus.pl No i dobra. Jak ktoś się zwolni jednej roboty to szuka drugiej.... powodzenia chłopie. Jeszcze Baku i Charatiny poszli do drugiej roboty....i może jeszcze ktoś? Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

pio - 06.01.2024 / 21:20, *.chello.pl brawo, ciepło, plaże i relaks , w jego wieku wybór idealny , powodzenia odpowiedz

Hutr - 06.01.2024 / 20:30, *.aster.pl W życiu nie widziałem bardziej obrzydliwego herbu klubu od tego z Cypru. odpowiedz

kiwi - 15 godzin temu, *.vectranet.pl @Hutr: Radomiaka nie przebiją… odpowiedz

Peter - 11 godzin temu, *.vectranet.pl @kiwi : Zdecydowanie nie przebiją :-D Zresztą moim zdaniem nie jest taki tragiczny ten herb. odpowiedz

2ba - 06.01.2024 / 20:27, *.virginm.net No i ma chlopak wakacje odpowiedz

