Marek Kania brązowym medalistą ME na 500m!

W niedzielę, na zakończenie trzydniowych Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim w holenderskim Heerenveen, odbyły się starty na dystansie 500 metrów. Marek Kania z Legii Warszawa zdobył brązowy medal ze świetnym czasem 34,86 sekundy. Zwyciężył Holender, Jenning De Boo z czasem 34,48s. Legionista startował w ostatniej parze i w drugim podejściu (w pierwszym falstart) doskonale rozpoczął wyścig, już po stu metrach zajmując drugie miejsce w stawce. Dzień wcześniej Marek Kania wraz z Damianem Żurkiem i Piotrem Michalskim zdobyli złoty medal w sprincie drużynowym ME.

