19-21.01: Weekendowy rozkład jazdy

W piątek o 19:30 koszykarze Legii zagrają na Bemowie z Czarnymi Słupsk - bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ , transmisja na platformie Emocje.TV. W sobotę najpierw zapraszamy na Gładką na mecz naszych futsalistów z Eurobusem Przemyśl (g. 17:00), bilety na Legiafutsal.abilet.pl, a następnie na Torwarze swoją walkę w ramach gali KSW stoczy Arkadiusz Wrzosek (transmisja gali od 19:00 w Viaplay). W sobotę rezerwy Legii zagrają pierwszy sparing przed rundą wiosenną - w LTC podejmować będą II-ligowy Stomil Olsztyn. Sparing Legii z Ordabasami Szymkent, który rozegrany zostanie w Turcji, będzie na żywo transmitowany w Viaplay. Marek Kania startować będzie w zawodach Pucharu Świata w Salt Lake City. Rozkład jazdy: 19.01 g. 19:30 Legia Warszawa - Czarni Słupsk [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 20.01 g. 12:00 Legia II Warszawa - Stomil Olsztyn (sparing) [LTC 70] 20.01 g. 15:00 Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent [sparing] 20.01 g. 17:00 Legia Warszawa - Eurobus Przemyśl [futsal, ul. Gładka 18] 20.01 g. 17:00 Legia II Warszawa - Lublinianka Basketball [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

