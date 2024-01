24-25.01: Rozkład jazdy

W środę koszykarze Legii rozegrają ważne spotkanie II rundy FIBA Europe Cup z tureckim Bahcesehirem. Początek meczu o 19:00, bilety do kupienia na eBilet.pl, a transmisja meczu będzie miała miejsce w TVP Sport (w aplikacji oraz na sport.tvp.pl). Futsaliści Legii zagrają wyjazdowy mecz z We-Metem Kamienica Królewska. W czwartek o 15:00 podczas obozu w Turcji, nasi piłkarze zagrają sparingowe spotkanie z Rapidem Wiedeń - bezpośrednia transmisja w Viaplay. Pięcioboista Legii, Daniel Ławrynowicz weźmie udział w międzynarodowych zawodach UIPM Pentathlon Challenger, które odbędą się w Kairze. Rozkład jazdy: 24.01 g. 19:00 Legia Warszawa - Bahcesehir Stambuł [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 24.01 g. 20:00 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska - Legia Warszawa [futsal] 25.01 g. 15:00 Legia Warszawa - Rapid Wiedeń [sparing, Turcja]

