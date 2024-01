Półfinał Berkiety w Traralgonie

Tenisista Legii, Tomasz Berkieta nowy sezon rozpoczął od turnieju ITF AGL Loy Yang Traralgon Junior International 2024 (korty twarde, kategoria J300) w Australii, będący sprawdzianem przed juniorskim Australian Open, który rozpocznie się 20 stycznia. W singlu legionista przegrał już w pierwszej rundzie z lucku loserem, Williamem Rejchtmanem Vinciguerrą 3-6, 0-6. W deblu, w parze z Czechem, Maximem Mrvą dotarł do półfinału. Wyniki legionisty: I runda: Tomasz Berkieta - William Rejchtman Viciguerra (Szwecja) 3-6, 0-6 I runda: Tomasz Berkieta/Maxim Mrva (Czechy) - Thomas Nicholas Gadecki/Hugh Winter (Australia) 6-4, 6-2 II runda: Berkieta/Mrva - Diego Dedura-Palomero/Maks Schoenhaus (Niemcy) 7-6(5), 6-7(1), 10-4 1/4 finału: Berkieta/Mrva - Roy Horovitz (USA)/Keegan Rice (Kanada) 6-3, 6-3 1/2 finału: Berkieta/Mrva - Lorenzo Angelini/Daniele Rapagnete (Włochy) 6-4, 4-6, 6-10

