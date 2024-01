Sonda: Trenera Legii oceniacie na czwórkę z małym minusem

Poniedziałek, 8 stycznia 2024 r. 20:22 Woytek, źródło: Legionisci.com

W naszym serwisie codziennie możecie oceniać pracę Kosty Runjaicia w Legii Warszawa. Pierwszy sezon niemieckiego szkoleniowca, w którym zajął 2. miejsce w lidze i wywalczył Puchar Polski, oceniliście na "dobry z małym plusem".









Od startu przygotowań do sezonu 2023/24 uruchomiona została nowa sonda. Do tej pory oddaliście już ponad 50 tysięcy głosów. 41% z Was ocenia trenera "dobrze", a 36% "bardzo dobrze". Od końcówki września pozytywne oceny szkoleniowca spadły o 30 punktów procentowych. Wówczas, po awansie do fazy grupowej i wygranej z Aston Villą, wybierało je aż 97% głosujących, a na początku tego roku 67% głosujących.







Jeżeli przyjmiemy skalę 1-5 (1 - bardzo słabo, 5 - bardzo dobrze), to średnia ze wszystkich głosów od początku sezonu wynosi 3,87, a w ubiegłym sezonie było to 3,9. Spore, ale chwilowe tąpnięcie w ocenach nastąpiło w drugiej połowie listopada po remisach z poznańskimi klubami i porażce w Anglii.







SONDA Jak oceniasz pracę Kosty Runjaicia na stanowisku trenera Legii? bardzo dobrze dobrze dostatecznie słabo bardzo słabo