W lutym sparing ze Stalą

Poniedziałek, 8 stycznia 2024 r. 22:01 Redakcja, źródło: Stal Rzeszów

W środę piłkarze Legii rozpoczynają przygotowania do rundy wiosennej. Pierwszy tydzień drużyna będzie trenowała we własnym ośrodku treningowym, następnie uda się na dwutygodniowe zgrupowanie do Turcji, gdzie rozegra 4 spotkania sparingowe.



Po powrocie do kraju, tydzień przed meczem z Ruchem Chorzów, odbędzie się jeszcze jedno spotkanie kontrolne. 2 lutego w LTC zespół Kosty Runjaicia podejmie I-ligową Stal Rzeszów.









Plan przygotowań Legii:

10 stycznia - powrót do treningów w Legia Training Center

14 stycznia - sparing: Legia - Olimpia Elbląg [LTC]

16-30 stycznia - zgrupowanie w Belek

20 stycznia - sparing: Legia - Ordabasy Szymkent (Kazachstan)

25 stycznia - sparing: Legia - Rapid Wiedeń (Austria)

29 stycznia - sparing: Legia - Budocnost Podgorica (Czarnogóra)

29 stycznia - sparing: Legia - Dynamo Kijów (Ukraina)

1 - 8 lutego - treningi w LTC

2 lutego - sparing: Legia - Stal Rzeszów [LTC]

9 lutego godz. 20:30 - Ruch Chorzów - Legia