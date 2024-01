Legia dotarła do Turcji

Wtorek, 16 stycznia 2024 r. 20:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po godzinie 22:30 czasu tureckiego (20:30 czasu polskiego) zespół Legii Warszawa dotarł do Antalyi. 29 zawodników i kilkunastu członków sztabu szkoleniowo-medycznego po odbiorze bagażu szybko udało się do autokaru, który zawiózł ekipę do oddalonego o 30 minut hotelu Cornelia Diamond w Belek.









We wtorek legioniści trenowali przed południem w LTC. W zajęciach wziął udział Bartosz Kapustka, którego oszczędzano w pierwszym sparingu. Na boisku obecny był też Paweł Wszołek, ale jeszcze przez moment będzie ćwiczył ndywidualnie.



Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z podróży "Wojskowych". Drużyna ze stolicy będzie trenowała w Turcji przez 14 dni. W planach są cztery spotkania sparingowe. Trzy z nich będą transmitowane na platformie Viaplay. Zapraszamy na nasze codzienne relacje oraz materiały foto i video z Turcji!