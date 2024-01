Futsal

PP: LZS Gmina Lubawa 5-9 Legia Warszawa. Legia z awansem

Sobota, 13 stycznia 2024 r. 20:40 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/32 finału Pucharu Polski Legia Warszawa wygrała z zespołem LZS Gmina Lubawa 9-5 i awansowała do kolejnej rundy. Do przerwy legioniści prowadzili 5-1. Zespół z Warszawy wspierany był głośnym dopingiem przez liczną grupę kibiców. Wywieszony został także transparent "Bosman, Żółf, wracajcie do zdrowia!".









W 3. minucie Rui Pinto uderzał na bramkę, jeszcze piłkę dotknął Davidson Silva i z najbliższej odległości umieścił ją w siatce. W 7. minucie indywidualną akcję przeprowadził Ruji Pinto, zakręcił rywalami, zmylił bramkarza i podwyższył wynik na 2-0. W 10. minucie Rui Pinto huknął pod poprzeczkę, ale świetnie interweniował Mateusz Lewalski. Po chwili znów miał okazję do pokazania się, tym razem po próbie Davidsona Silvy. W 13. minucie Adam Grzyb zdobył trzecią bramkę, a asystował mu Mykyta Storożuk. Po chwili Rui Pinto wyszedł sam na sam i nie dał golkiperowi żadnych szans. W 15. minucie bramkę zdobyli gospodarze. W 17. minucie Michał Klaus huknął z dystansu, a bramkarz nie był w stanie tego obronić. Tuż przed przerwą gospodarze uderzyli w poprzeczkę.



Początek połowy wyglądał tak, jak cała pierwsza część spotkania. Legioniści wyraźnie dominowali, ale jednak to zespół z Lubawy jako pierwszy zdobył bramkę. W 23. minucie Piotr Krużewski całkowicie zaskoczył Tomasza Warszawskiego i z ostrego kąta skierował piłkę do siatki. W 27. minucie Davidson Silva został ukarany drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką. Zawodnik Legii kopnął Szymona Bogdańskiego po tym, jak ten go sfaulował. Legionista mocno ucierpiał w wyniku tego faulu, konieczna była pomoc medyczna. Ostatecznie z pomocą, utykając zszedł do szatni. Gospodarze wykorzystali grę w przewadze i zdołali strzelić trzecią bramkę. W odpowiedzi dobrze uderzał Adam Grzyb, ale na posterunku był Lewalski. Po chwili jednak Storożuk oddał bardzo mocny strzał niemal z linii środkowej boiska, dając Legii prowadzenie 6-3. Pojawiło się sporo nerwów i pretensji ze strony obydwu zespołów. W 32. minucie gospodarze wykonywali rzut wolny, źle ustawił się Warszawski, co wykorzystał Szymon Licznerski. W 33. minucie Rui Pinto po raz trzeci w sobotę trafił do bramki. W 36. minucie Tomasz Warszawski wrzucał piłkę ręką, Janusz Okuniewski chciał wybić zmierzającą do bramki futsalówkę, ale zaliczył samobójcze trafienie. Wycofanie bramkarza nie wyszło gospodarzom na dobre, bo kilka sekund później Warszawski sam skierował piłkę do siatki. Dosłownie chwilę później Szymon Licznerski pokonał Ignacio Casillasa, który zmienił w bramce Warszawskiego.



PP: LZS Gmina Lubawa 5-9 (1-5) Legia Warszawa

0-1 - 02:11 Davidson Silva

0-2 - 06:26 Rui Pinto

0-3 - 12:26 Adam Grzyb

0-4 - 13:19 Rui Pinto

1-4 - 14:00 Szymon Bogdański

1-5 - 16:28 Michał Klaus

2-5 - 22:15 Piotr Krużewski

3-5 - 27:32 Janusz Okuniewski

3-6 - 28:31 Mykyta Storożuk

4-6 - 31:17 Szymon Licznerski

4-7 - 32:21 Rui Pinto

4-8 - 35:24 Janusz Okuniewski (sam.)

4-9 - 35:35 Tomasz Warszawski

5-9 - 36:31 Szymon Licznerski



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 11. Sergio Monteiro, 97. Davidson Silva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 9. Michał Klaus, 19. Adam Grzyb, 34. Nuno Chuva, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski



LZS: 98. Mateusz Lewalski, 9. Szymon Szałkowski, 10. Szymon Licznerski, 77. Piotr Rykaczewski, 88. Piotr Krużewski

rezerwa: 12. Damian Kościński, 5. Szymon Bogdański, 7. Paweł Ewertowski, 8. Janusz Okuniewski, 17. Jakub Banach



żółte kartki: Licznerski, Rykaczewski, Bogdański, Lewalski - Silva, Milewski, Andre Luiz, Chuva

czerwona kartka: Silva (za dwie żółte)



