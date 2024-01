Serial o Legii na Prime Video - 30 dni za darmo

Już 2 lutego na platformie Prime Video odbędzie się premiera serialu o Legii Warszawa. Przez cały sezon 2022/23 Legii Warszawa towarzyszyła ekipa filmowa, która nagrywała kulisy funkcjonowania drużyny podczas meczów, treningów a także poza nimi. Filmowcy zaglądali także do klubowych gabinetów. Powstał z tego dokument, który emitowany będzie na platformie Amazona . Serialu ma liczyć sześć 45-minutowych odcinków. SKORZYSTAJ Z 30-DNIOWEGO BEZPŁATNEGO OKRESU PRÓBNEGO PRIME VIDERO "Oglądaj od razu, anuluj kiedy chcesz. Zapisz się bez ryzyka. Członkostwo w programie Amazon Prime Video możesz anulować w dowolnym momencie" - czytamy na stronie platformy. Po okresie próbnym dostęp kosztuje 10,99 zł miesięcznie lub 49 zł za cały rok.

Taki - 1 godzinę temu, *.plus.pl Miesiąc za darmo jest nawet ze strony

Juno - 4 godziny temu, *.aster.pl Ktoś się orientuje co za nuta w tle leci z 0.20?:))) odpowiedz

