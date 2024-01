Dziki Warszawa 96-86 Legia Warszawa

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Egon - 37 minut temu, *.waw.pl Do ligi i europejskich pucharów dojdzie jeszcze Puchar Polski.

Nie mamy składu na samą ligę, a chcemy praktycznie 7-8 zawodnikami obskakiwać trzy rodzaje rozgrywek, w dodatku grając co kilka dni.

Takie rzeczy może robić po pierwsze zespół, który stać na 10-12 osobową kadrę na konkretnym poziomie z mocnym rozgrywającym, a po drugie zespół, który ma centra z prawdziwego zdarzenia, którego potrafi dobrze wykorzystać w czasie gry.

My nie mamy ani jednego, ani drugiego, więc trudno oczekiwać cudów.

odpowiedz

R. - 39 minut temu, *.chello.pl Pan Kamiński to mógłby z dziećmi na ferie pojechać. odpowiedz

KAMI(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Chciałbym żeby wróciła na kosza atmosfera z czasów 3 i 2 ligi jak była mobilizacja do "Odrodzenia Potęgi". Strasznie ch*.. gdy hala w Warszawie dopinguje przeciwników Legii odpowiedz

KAMIL - 1 godzinę temu, *.com.pl hahahaha cyrk trwa w najlepsze a ile tu było zachwytów po przypadkowej wygranej z Anwilem :) ostrzegałem przed dzisiejszym meczem i nie tylko i nie ma przypadku że kolejny mecz streetball pod wodzą KAMYKA ! 0 pomysłu 0 obrony tu się już nic nie zmieni , Pipes do wywalenia na wczoraj i prawdziwa 1 potrzebna + TRENER ale chyba w klubie nie widzą problemów i lubią trwonić największy budżet w lidze a dziś Polacy w Dzikach pokazali jak się gra z przepłaconymi Polakami naszymi . kolejny wstyd i kompromitacja a światełko w tunelu dawno zgasło odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.orange.pl @KAMIL: Dziś to z Legią wygrałby nawet Zastal. Ewidentny brak sił u zawodników po meczu ze Sportingiem. Jakby im fizycznie prąd odcięło. . Cowells błędy jak nie on gubił obronę Holman błąd podwójnego kozłowania, Kolenda nie trafia na sam na sam z koszem i do tego 26 zbiórek ledwie w meczu. Pipes to wiadomo, że do odstrzału od dawna. A Dziki 57 % za 3pkt. Przy takiej dyspozycji to nawet z Miliciciem by nic nie ugrali.



Tylko pytanie po co są Linowski i Wieluński jak nie są w stanie w takim meczu zagrać ? 8-miu graczy za mało nawet na PLK a nie po meczu o wszystko w pseudo pucharze FIBA Tu potrzeba 2 graczy na wczora odpowiedz

KAMIL - 59 minut temu, *.com.pl @p10: to każdy widzi tylko widocznie w klubie ślepi są . też nie mam pojęcia po co oni są a raczej KAMYK nie umie z nich korzystać mierny trener i tu jest problem . Potrzeba 2 wzmocnień jeśli chcą grać w play off bo 7-8 zawodnikami się nie da. Co z Kulką ? odpowiedz

grzesiek - 56 minut temu, *.centertel.pl @p10: ja bym spokojniej do tego podchodzil, na konferencji po sportingu bodajze kamyk co dp transferow mowil ze monitoruja rynek na biezaco ale narazie nikt nie zwrocil ich uwagi az tak zeby go brac, po za tym po co zamieniac przed decydujaca faza sezonu kogos kto moze okazac sie slabszy albo taki sam jak ci co mamy. Nie uwazam pipesa za zbyt slabego na Legie. Mysle ze mamy na prawde bardzo dobra pake. I obstawiam mistrza w tym sezonie. Zobaczymy czy sie sprawdzi. Ja np Wyke uwazalem na zbyt slabego ogolnie na Legie. Ale Darek w meczach o cos wybrania sie jednak. odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Redakcji, wrzuccie zdjęcie trenera jak po wyrzuceniu z boiska patrzy przez drzwi jako główne :) odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl wyglada to tak jakby:

a) nie dajemy z siebie wszystkiego w lidze i podchodzimy do wynikow w lidze olewczo, liga to teatrzyk dla sponsorow

b) jestesmy tak beznadziejni w obronie



Niemniej wydaje mi sie ze wariant a jest poprawny. Nie chce mi sie wierzyc ze tacy gracze nie umieja bronic. Wojtek kaminski wyrzucony z lawki trwnerskiej to tez tak jakby ustawione. Przeciez on jest mega spokojny zawsze.



Co do samej gry ilosc strat holmana ze az glowa bolala.

A co do ciekawostek kurcze ilez to trojek sie temu michalowi kolendzie wykreca z kosza, jaka on mialby skitecznosc jakby one sie nie wykrecaly. odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Co na ławce robią Linowski i Wieluński. W 8-miu graczy nie da się grać co 3 dni. odpowiedz

Egon - 36 minut temu, *.waw.pl @p10: Widać tu słabość budżetu Legii.

Chcieli jakoś niewielkim kosztem dopełnić ławkę, tylko niewiele z tego jest pożytku. odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.204.34 Jesteśmy zlamasami w kosza czy nie? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.