Legia Warszawa 88-96 Stal Ostrów Wielkopolski

Komentarze (16)

+ dodaj komentarz

dodaj

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl mnie z kolei ciekawi czy taki anwill utrzyma forme do majowych play offów, bo coś mi sie wydaje, że nie. odpowiedz

KAMIL - 3 godziny temu, *.com.pl @grzesiek: Anwil to ma szeroki skład 10-11 do gry także spokojnie , kwestia bardziej tego czy Frasunkiewicz znów nie spali się w PO jak za czasów Arki bo pod presją będą jak główny faworyt do MP

odpowiedz

ws - 5 godzin temu, *.autocom.pl W środę ważny mecz. A potem puchar Polski. A o play off będzie czas powalczyć tylko lepiej z 1-4 niż niżej. A w lidze cuda nadal będą jak wczoraj w Słupsku odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @ws : ja na cuda nie liczę w tym sezonie. Mistrza raczej nie będzie. Jakoś glupio ta nasza gra wygląda zamiast mądrze. Niby krótka ławka, zawodnicy przemeczeni a cowels notorycznie gra krocej od innych. Szkoda ze Kempa nie zostawilismy i nie pozbylismy sie wyki. odpowiedz

p10 - 5 godzin temu, *.centertel.pl Jeden zawodnik meczu nie wygra w kosza. Chociaż Vital ma więcej miejsca jak jest Jackson.



Mecz dobry do 4 faulu Vitala - potem gra się rozsypała. Przegrane zbiórki. Brak Kolendy, faule Cowellsa i sztukowanie Kulką na pozycji 3. Cowells nie dojechał na mecz. A Aric Holman najsłabszy mecz w sezonie - jak pijany.



Masa punktów straconych spod obręczny jakby był center jak Kemp to by Stali zapakował z 4 bloki w prostych akcjach. odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl @p10: O to chodzi.

Co z tego, że jeden "maluch" zdobędzie nam 40 punktów, skoro pod koszem nie ma jakości i konkretów. odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl pomimo przegranej nie był to aż taki najgorszy mecz. Vital pokazał że jest liderem. Jackson pokazał, że jest lepszy niż pipes. Tylko pytanie co z pozostałymi. Martwi słaba gra holmana, i przede wszysrkim mało radości w jego grze.

Mikuleuskas załatwił nas w 3 kwarcie. Stal bardzo dobrze zagrała, mysle ze nikt w takiej formie w polskiej lidze by sobie z nimi nie poradził no chyba że anwill jakimś cudem. Przegrana w tym mevzu ujmy nie przynosi. Ale do mistrzostwa dalej brakuje. Mamy zbyt dużo statycznych graczy ktorzy sie nie ruszają. Dobrze ze chociaz ten jackson przyszedl. odpowiedz

p10 - 5 godzin temu, *.centertel.pl @grzesiek: Dla mnie Aric wyglądał albo jakby był chory i grał z gorączką, albo zabalował przy sobocie i nie wytrzeźwiał. odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @p10: on już długo tak gra, pytanie czemu i co sie dzieje. Oby w głowie się cos nie przestawiło i mowie poważnie. Bo Aric w formie to ważna czesc naszej ukladanki... odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl @grzesiek: To nie jest Holman z zeszłego sezonu.

Myślę, że zawodnicy z naszej ligi rozpracowali już nieco jego styl i coraz trudniej jest mu fruwać nad koszem. odpowiedz

Drożyzna Miodulskiego - 5 godzin temu, *.217.222 Wstyd odpowiedz

KAMIL - 5 godzin temu, *.com.pl @Drożyzna Miodulskiego: nie pierwszy i nie ostatni , szło się przyzwyczaić przy wuefiście na ławce :) tyle pieniędzy zmarnował i taki zespół bezjajeczny zmontował ... jeśli w klubie myślą o medalu to czas pogonić Kamyka bo tu nic z tego nie będzie a w tabeli tak ciasno że jeszcze nie zdziwi mnie jak wypadną poza play off z takim syfem na boisku , 0 ładu i składu samograje sami improwizują grę bo Kamyk nie ma żadnego pomysłu ale widocznie w klubie zadowoleni tym co jest odpowiedz

Eddie - 5 godzin temu, *.waw.pl @KAMIL:

może stawiają na Puchar Polski i rozgrywki w Europie odpowiedz

KAMIL - 5 godzin temu, *.com.pl @Eddie: hahaha Sporting w środę skończy przygodę w tym pseudo pucharze :) niech się nie pchają tam lepiej i zostawią tam Kamyka odpowiedz

Eddie - 4 godziny temu, *.waw.pl @KAMIL:

Kamyka już zwolnili odpowiedz

KAMIL - 3 godziny temu, *.com.pl @Eddie: o miesiąc za późno ciekawe kogo znajdą o tej porze chyba że stary znajomy z PLK Vidin odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.