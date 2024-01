Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Spójnią

Piątek, 26 stycznia 2024 r. 15:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Aż do przerwy reprezentacyjnej, która będzie miała miejsce po turnieju finałowym Pucharu Polski w Sosnowcu, Legię czeka bardzo intensywny okres, kiedy rozgrywać będziemy spotkania co trzy dni. W niedzielę o 15:30 w hali na Bemowie legioniści podejmować będą Spójnię Stargard.



Zespół z Pomorza Zachodniego obecnie może pochwalić się identycznym bilansem, co Legia (10-8). Stargardzianie grali również w europejskich pucharach, choć ich przygoda w FIBA Europe Cup była znacznie krótsza aniżeli Legii - podopieczni Sebastiana Machowskiego odpadli po pierwszej rundzie rozgrywek. Ostatnio zespół miał serię trzech kolejnych (domowych) wygranych, ale tę przerwała wyjazdowa porażka w Ostrowie Wielkopolskim (-4). Spójnia w końcówce zaczęła odrabiać straty, ale w akcji, w której mogli w końcu przełamać "Stalówkę", ich rozgrywający popełnił niewymuszoną stratę na środku parkietu.



Spójnia dość słabo rzuca za 3 punkty - trafia zaledwie 29.5% rzutów, choć w meczach z nimi, rywale rzucają jeszcze gorzej. Dla porównania legioniści trafiają z dystansu na poziomie 36.2%. Najlepszym strzelcem zespołu jest grający na pozycjach 2-3 Devon Daniels IV, zdobywający średnio 16,6 pkt. na mecz. Rozgrywający, Stephen Brown Jr. zdobywa 13,5 pkt. i 5,4 asysty, jest także najczęściej faulowanym zawodnikiem zespołu (śr. 3,8 faulu na mecz), ale wykorzystuje zaledwie 67% rzutów wolnych. W styczniu do zespołu dołączył Alex Stein, który ma zwiększyć siłę Spójni na obwodzie. Zdecydowanie lepiej prezentował się w spotkaniu z Arką, niż ostatnio ze Stalą, co akurat nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę siłę obu drużyn.



Bardzo równy sezon rozgrywa serbski podkoszowy - Aleksandar Langović. Mierzący 206 centymetrów zawodnik może występować na pozycjach 4-5, i zdobywa średnio 10,1 pkt. i 5,7 zb. na mecz. Kolejny rok w biało-bordowych barwach występuje Karol Gruszecki, który pierwsze seniorskie mecze przeciwko Legii rozgrywał w roku 2007, jeszcze w barwach OSSM-u Warszawa, prowadzonego wówczas przez Piotra Bakuna. Później zawodnik wyjechał na studia do USA, gdzie występował w uczelnianych zespołach, a przed powrotem do Polski, grał również w belgijskim Spirou Charleroi. Obecnie zdobywa 9.7 pkt. na mecz i jest jednym z lepiej rzucającym za 3 w drużynie (32.5%). Na pozycjach 3-4 występuje Amerykanin, Benjamin Simons (śr. 8.6 pkt. na mecz), a w strefie podkoszowej główną rolę odgrywa Wesley Gordon (śr. 8,6 pkt. i 3 zb.), który podobnie jak Adam Łapeta nie rzuca z dystansu. Szybko, bo już w listopadzie pożegnano się w Stargardzie z Markiem Mboya Kotieno, który nie spełniał pokładanych w nim nadziei.



Na obwodzie trener Machowski ma do dyspozycji także doświadczonych Sebastiana Kowalczyka, który przed laty występował przez dwa sezony w Legii, a także Adama Brenka. Kowalczyk odgrywa zdecydowanie mniejszą rolę niż przed rokiem w Zastalu - gra zaledwie 13 minut i zdobywa 2,9 pkt. i 1,8 as. na mecz. Szczególnie w barwach Anwilu pokazał, że oprócz prowadzenia gry, doskonale radzi sobie w twardej obronie. Więcej minut otrzymuje od trenera Brenk (blisko 20 min.), który zdobywa 4,8 pkt. i 2,1 as. Na pozycjach obwodowych trener zdecydowanie woli stawiać na Amerykanów. Z roku na rok coraz poważniejszą rolę w zespole odgrywa podkoszowy Dominik Grudziński - obecnie to 7,5 min. na mecz. To kolejny wysoki zawodnik Spójni, który nie grozi rzutem z dystansu.



Legia w środowy wieczór przegrała na własnym parkiecie spotkanie z tureckim Bahcesehirem w ramach drugiej rundy FIBA Europe Cup. Oprócz słabej skuteczności i pudłowania rzutów spod kosza, legioniści za bardzo dali się zdominować wysokim graczom klubu ze Stambułu. Było to tym bardziej widoczne, że Aric Holman zagrał jedno ze słabszych spotkań w naszych barwach. Jesteśmy przekonani, że w niedzielnym meczu, "Zieloni Kanonierzy" nie pozwolą rywalom na tak fizyczną dominację. Szczególnie, że Spójnia w porównaniu z Bahcesehirem, nie dysponuje aż takimi turami jak Francuz, Jerry Boutsiele, mający na swoim koncie występy w Eurolidze i Eurocupie. Już w środę mieliśmy okazję zobaczyć na parkiecie Grzegorza Kulkę, który wrócił do gry po kilku tygodniach przerwy. Na pewno dołączenie tego gracza do rotacji daje wiele możliwości sztabowi. Swój drugi mecz w barwach Legii rozegra Loren Jackson. W pierwszym pokazał się z dobrej strony - starał się dogrywać piłki do kolegów z drużyny, nie siłował rzutu, a sam pokazał, że jest w stanie wymusić przewinienia po dynamicznych wejściach pod kosz oraz trafiać z dystansu. Na pewno kilka kolejnych treningów z całym zespołem, powinno przynieść efekt.



W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie, który rozegrany został w połowie października zeszłego roku w Stargardzie, legioniści zwyciężyli 87:81. Nasz zespół może się pochwalić czterema kolejnymi wygranymi ze Spójnią. Stargardzianie wygrywali w Warszawie bardzo zacięte spotkania w 2021 i 2022 roku - w obu przypadkach różnicą dwóch punktów.



Niedzielny mecz rozpocznie się o godzinie 15:30 w hali OSiR Bemowo i będzie na żywo transmitowany na platformie Emocje.TV. Wejściówki cały czas kupować można na eBilet.pl, a w dniu meczu od 14:00 będą one dostępne również w kasach biletowych przy wejściu do hali przy ul. Obrońców Tobruku 40. W przerwie meczu będzie miał miejsce konkurs - Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będzie aż 10 tysięcy złotych! Wezmą w nim udział trzej (pełnoletni) szczęśliwcy, którzy po pierwszej kwarcie złapią piłeczki rzucone w trybuny przez CheerAngels. W trakcie meczu pod dużą tablicą wyników, prowadzona będzie sprzedaż klubowych pamiątek - koszulek, bluz, szalików, czapek oraz kalendarzy. Zapłacicie za nie zarówno gotówką, jak i kartą. Do zobaczenia w niedzielę na Bemowie!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 18-12

Liczba wygranych/porażek u siebie: 11-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,5 / 80,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 49,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,9%



Skład: Marcel Ponitka, Loren Jackson, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Marcel Ponitka, Christian Vital/Raymond Cowels, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 288 (śr. 18,0), Aric Holman 256 (15,1), Raymond Cowels 220 (śr. 12,2), Michał Kolenda 187 (10,4), Marcel Ponitka 184 (10,2).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84), Bahcesehir Stambuł (d, 66:77).



Ostatnie mecze obu drużyn:

14.10.2023 Spójnia Stargard 81:87 Legia Warszawa

11.05.2023 Spójnia Stargard 82:93 Legia Warszawa (play-off)

08.05.2023 Legia Warszawa 91:78 Spójnia Stargard (play-off)

06.05.2023 Legia Warszawa 84:77 Spójnia Stargard (play-off)

27.01.2023 Spójnia Stargard 97:80 Legia Warszawa

07.10.2022 Legia Warszawa 69:71 Spójnia Stargard

23.03.2022 Spójnia Stargard 63:77 Legia Warszawa

25.09.2021 Legia Warszawa 84:86 Spójnia Stargard

07.01.2021 Spójnia Stargard 73:79 Legia Warszawa

29.09.2020 Legia Warszawa 77:73 Spójnia Stargard

30.11.2019 Spójnia Stargard 71:69 Legia Warszawa

16.03.2019 Legia Warszawa 76:72 Spójnia Stargard

17.11.2018 Spójnia Stargard 72:94 Legia Warszawa

06.05.2017 Spójnia Stargard 82:88 Legia Warszawa (I liga)

29.04.2017 Legia Warszawa 104:80 Spójnia Stargard (I liga)

28.04.2017 Legia Warszawa 85:75 Spójnia Stargard (I liga)

04.02.2017 Spójnia Stargard 89:101 Legia Warszawa (I liga)

22.10.2016 Legia Warszawa 66:83 Spójnia Stargard (I liga)



PGE SPÓJNIA STARGARD

Liczba wygranych/porażek: 10-8

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 79,6 / 76,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 29,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 69,7%



Skład: Stephen Brown Jr., Sebastian Kowalczyk, Adam Brenk, Jakub Wojdak (rozgrywający), Devon Daniels IV, Alex Stein, Damian Krużyński Maksym Kołodziej (rzucający), Wesley Gordon, Karol Gruszecki, Aleksandar Langović, Benjamin Simons, Oliwer Korolczuk (skrzydłowi), Dominik Grudziński, Adam Łapeta (środkowi)

trener: Sebastian Machowski, as. Maciej Raczyński, Konrad Koziorowicz



Przewidywana wyjściowa piątka: Stephen Brown Jr., Devon Daniels IV, Karol Gruszecki, Wesley Gordon, Aleksandar Langović.



Najwięcej punktów: Devon Daniels IV 299 (śr. 16,6), Stephen Brown Jr. 243 (13,5), Aleksandar Langović 181 (10,1).



Ostatnie wyniki: Czarni (w, 61:81), Arka (w, 86:96), Stal (d, 65:62), Legia (d, 81:87), Twarde Pierniki (d, 73:84), Trefl (d, 80:73), Sokół (w, 73:86), MKS (w, 98:106), GTK (w, 76:74), Śląsk (w, 75:69), King (d, 69:78), Anwil (w, 78:69), Start (d, 86:81), Zastal (w, 105:93), Dziki (d, 64:56), Czarni (d, 77:65), Arka (d, 91:54), Stal (w, 77:73).

FIBA Europe Cup: Heroes Den Bosch (w, 89:92), Niners Chemnitz (d, 66:84), KB Peja (d, 79:83), Heroes Den Bosch (d, 73:65), Niners Chemnitz (w, 97:75), KB Peja (w, 87:91).



Termin meczu: niedziela, 28 stycznia 2024 roku, g. 15:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Cena biletów: 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 30, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV