FEC: Legia Warszawa 66-77 Bahcesehir Koleji SK kwarty: 12-14, 12-19, 18-31, 24-13 Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 25. Aric Holman - 6, 0/3 1. Christian Vital - 22, 3/8 23. Michał Kolenda - 7, 1/3 42. Marcel Ponitka - 2, 0/2 8. Josip Sobin - 0, 0/0 --- 18. Raymond Cowels - 3, 1/5 3. Loren Jackson - 13, 3/5 14. Grzegorz Kulka - 6, 0/0 7. Jakub Gomółka - 15. Adam Linowski - 4. Marcin Wieluński 91. Dariusz Wyka - 7, 0/0 Bahcesehir Koleji SK [punkty, (celne za trzy)] 17. Can Mutaf 23. Phil Scrubb 83. Axel Bouteille 16. Jerry Boutsiele 34. Tyler Cavanaugh --- 18. Eghan Arna 0. Arca Tuluoglu 32. Berkay Candan 15. Egemen Guven 8. Hadi Ozdemir Sędziowie: Ventsislav Velikov (Bułgaria), Zdenko Tomasović (Słowacja), Sergio Manuel Rodriguez (Hiszpania) Komisarz: Agnis Perkons (Łotwa) Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.