Sparing: Legia 6-0 Olimpia Elbląg

Niedziela, 14 stycznia 2024 r. 15:49 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym sparingowym meczu podczas przygotowań do rundy wiosennej Legia Warszawa wygrała z drugoligową Olimpią Elbląg 6-0. Do przerwy legioniści prowadzili 5-0. W składzie zabrakło Tomasa Pekharta, Bartosza Kapustki i Pawła Wszołka.









Piłkarze z Warszawy całkowicie dominowali w pierwszej połowie spotkania, co udokumentowali pięcioma bramkami. Aktywny i widoczny był nowy nabytek stołecznego zespołu, Ryoya Morishita. W 6. minucie zdecydował się oddać strzał, ale zrobił to tak niecelnie, że futbolówka przeleciała nad ogrodzeniem i wpadła do lasu. Potem jednak prezentował się lepiej. W 19. minucie padł samobójczy gol. Andrzej Witan chciał przełożyć piłkę na prawą nogę, by ją wybić, ale zamiast tego wbił ją do własnej siatki. W 26. minucie Maciej Rosołek podwyższył na 2-0. Trzeba przyznać, że zawodnik miał trochę szczęścia w tej sytuacji - uderzył z 16 metrów, a piłka trafiła w nogę rywala i przelobowała bramkarza. W 34. i 36. minucie na listę strzelców wpisał się Marc Gual. W obu sytuacjach asystę zaliczył Morishita. Najpierw Japończyk zagrał z prawej strony pola karnego, a Gual strzelił bramkę klatką piersiową, a następnie wypuścił Hiszpana sam na sam, a ten podwyższył na 4-0. To jednak nie koniec strzelania w LTC w pierwszej połowie. W 44. minucie Maciej Rosołek wyszedł sam na sam po podaniu Josue, posłał piłkę po ziemi na dalszy słupek i tym samym ustalił wynik.



Druga połowa rozpoczęła się bardzo spokojnie. Legia nadal atakowała i dominowała, ale przez długie momenty nie była w stanie przedostać się w pole karne przeciwnika. W 62. minucie Ernest Muci popędził środkiem, podał prostopadle do Igora Strzałka, ten został jednak sfaulowany tuż za linią pola karnego. Do stojącej piłki podszedł Muci, uderzył po ziemi, obok licznego muru, ale też obok słupka. W 68. minucie niezły strzał po ziemi z ostrego kąta oddał Patryk Kun, ale piłka minęła dalszy słupek bramki Łukasza Łęgowskiego. W 83. minucie Wojciech Urbański przedarł się środkiem, strzelił zza pola karnego, piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Młody legionista popisał się świetną indywidualną akcją.



