Belek

Sparing: Legia Warszawa 1-1 Rapid Wiedeń

Czwartek, 25 stycznia 2024 r. 16:48 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu kontrolnym rozegranym w Belek Legia Warszawa zremisowała z Rapidem Wiedeń 1-1. Bramki dla obu drużyn padły w drugiej połowie, która okazała się zdecydowanie ciekawsza niż pierwsza. Spotkanie z trybun obserwował około 100 osób, w tym prezes Dariusz Mioduski, Marcin Herra oraz Jacek Zieliński, a także przedstawiciele innych ekstraklasowych drużyn m.in. Widzewa Łódź czy Jagielloni Białystok.









W pierwszym składzie trener Kosta Runjaić zdecydował się na lekki eksperyment w środku pola i wstawił dwie klasyczne "ósemki", bez defensywnego pomocnika. W ich rolę wcielili się Juergen Elitim oraz Bartosz Kapustka. Po raz pierwszy swoje umiejętności gry na lewej stronie mógł pokazać Ryoya Morishita. W większym wymiarze czasowym wystąpili wracający po urazach Tomas Pekhart i Paweł Wszołek.



Od początku mecz był dość wyrównany, choć to Austriacy nieco częściej utrzymywali się przy futbolówce i wychodząc wysokim pressingiem utrudniali legionistom rozgrywanie piłki. W 8. minucie Lukas Grgić znalazł się na skraju pola karnego Legii, zdecydował się na techniczny strzał, który Kacper Tobiasz odprowadził tylko wzrokiem, ale powędrował jedynie obok bramki. Chwilę później w podobnej sytuacji znalazł się najskuteczniejszy zawodnik Rapidu, Marco Grull, lecz jemu również zabrakło skuteczności. W 19. minucie po szybkiej zespołowej akcji, prostopadła piłkę w polu karnym otrzymał Guido Burgstaller, uderzył mocno w światło bramki, a świetną interwencją popisał się młody golkiper Legii. Po chwili legioniści mieli szansę na zagrożenie golkiperowi Rapidu. Na około 20. metrze od bramki rzut wolny wywalczył Marc Gual, do piłki podszedł Elitim, ale trafił prosto w skaczący przed nim mur i piłka poszybowała nad poprzeczką. W 27. minucie dość odważnego strzału z bardzo dużej odległości spróbował Ernest Muci i tak jak to uderzenie było zaskakujące, tak samo niecelne. Do końca pierwszej części obie drużyny starały się rozgrywać ataki pozycyjne, jednak bez większych skutków. Gra rozgrywała się głównie w środku pola, zespoły wymieniały się posiadaniem i nie doprowadziły do praktycznie żadnych sytuacji podbramkowych.



W drugiej połowie na murawie w barwach "Wojskowych" pozostali Tobiasz, Kapuadi, Morishita, Kapustka oraz Muci. Jej początek dorównywał jednak poziomem do końcowych minut części pierwszej. W 56. minucie świetnym przerzutem ze środka pola na prawą flankę popisał się Josue, Morishita celnie dośrodkował na środek pola karnego gdzie znalazł się Kapustka, Polak jednak źle trafił w piłkę głową, która odbiła się od ziemi i powędrowała prosto w ręce golkipera. Po kilku minutach z lewej strony pola karnego Legii znalazł się Christoph Lang, złożył się do technicznego uderzenia, które w ostatnim momencie wślizgiem zablokował Marco Burch. Na ostatnie pół godziny gry swoje szanse dostali Filip Rejczyk, Gil Dias oraz Blaz Kramer. W 62. minucie wydawało się, że Słoweniec był faulowany w środku pola, arbiter jednak puścił grę, a przed polem karnym "Wojskowych" znalazł się Burgstaller, którego strzał odbił się od nóg Artura Jędrzejczyka, przelobował nieco wyżej ustawionego Tobiasza, golkiper próbował jeszcze interweniować, ale jedynie musnął piłkę końcówką palców. Po wyjściu Rapidu na prowadzenie gra chwilowo przyśpieszyła. Trzy minuty później mogło być już 0-2. Grull popędził na lewym skrzydle, wbiegł w pole karne, ale skiksował i piłka po ziemi przetoczyła się obok bramki. W 76. minucie prawą stroną popędził Dias, w polu karnym piłkę uderzył Maciej Rosołek i trafił nią w rękę jednego z blokujących defensorów, a sędzia bez zawahania pokazał na jedenasty metr. Rzut karny pewnym strzałem w boczną siatkę wykorzystał Josue. Obie drużyny do końca próbowały przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, ale nie miały do tego żadnych konkretnych okazji.



Legioniści jeszcze przez 5 dni będą trenowali w Turcji. Dzień przed powrotem, 29 stycznia, rozegrają dwa mecze sparingowe. Przed południem zmierzą się z Buducnostią Podgorica, a po południu z Dynamem Kijów. Z obu tych meczów przeprowadzimy tradycyjne RELACJE LIVE!.