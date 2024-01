BC Jonava 77-101 Legia Warszawa kwarty: 25-18, 18-29, 14-31, 20-23 Jonava: [punkty, (celne za trzy)] 22. T. Jogela 29 (5) 8. L. Kreismontas 8 (1) 0. M. Lewis 4 4. S. Micović 19 9. E. Seskus 6 --- 33. D. Cernius - 10. I. Gandia 7 (1) 11. D. Morkunas 2 3. N. Raulusevicius - 5. J. Tamulis 2 Legia Warszawa: [punkty, (celne za trzy)] 35. A. Holman 17 (1) 3. L. Jackson 17 (3) 42. M. Ponitka 5 8. J. Sobin 8 1. C. Vital 30 (5) --- 18. R. Cowels III 13 (3) 23. M. Kolenda - 14. G. Kulka 7 (2) 4. M. Wieluński 2 91. D. Wyka 2 Sędziowie: Sergii Zaszczuk (Ukraina), Ivor Matejek (Czechy), Franko Gracin (Chorwacja) Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

W 5. meczu grupy L FIBA Europe Cup Legia Warszawa zwyciężyła na wyjeździe z zespołem BC Jonava 101-77. Legioniści tym samym utrzymują nadal 2. miejsce w tabeli, które jest premiowane awansem do fazy pucharowej. Kolejne spotkanie "Zieloni Kanonierzy" rozegrają 4 lutego ze Stalą Ostrów Wielkopolski. W rozgrywkach grupowych FIBA Europe Cup Legia rozegra jeszcze jedno spotkanie w środę 7 lutego o godzinie 20:30 w Lizbonie ze Sportingiem.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.