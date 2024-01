Muci odejdzie do jednej z topowych lig?

Wtorek, 9 stycznia 2024 r. 09:56 Redakcja, źródło: Legionisci.com / boldnews.al

Agent Ernesta Muçiego, Haris Fakic, był gościem programu Supersport, w którym wypowiadał się o ruchach na albańskim rynku transferowym. - Mucim zainteresowanych jest wiele drużyn z top 5 europejskich lig - powiedział.



W kontekście zawodnika Legii mówi się o rekordowej kwocie transferu. Przez portal transfermakt piłkarz wyceniany jest na 8 mln euro. Kontrakt zawodnika z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2025 r.









- Zainteresowanie albańskimi zawodnikami znacznie wzrosło, zwłaszcza po awansie Albanii na mistrzostwa Europy. (...) Ernest Muci cieszy się dużym zainteresowaniem, zapracował na to występami w Legii w ostatnich miesiącach. Awans Albanii jeszcze bardziej zwiększa szanse na transfer. Mamy nadzieję, że już niedługo zobaczymy go w silniejszym zespole niż Legia. Będzie to w pełni zasłużone. Nie mogę podać jednej drużyny, bo zainteresowanych jest wiele drużyn, mówimy o top 5 lig w Europie - powiedział Haris Fakic.



Legii jednak nie zależy na tym, żeby sprzedać piłkarza już teraz, ale żeby zarobić za niego duże pieniądze.



- Ważniejsze niż kiedy Muci miałby odejść jest to, żeby był to rekord transferowy. Jego odejście musiałoby odbyć się na bardzo dobrych warunkach finansowych i oznaczać awans sportowy, czyli nie ma ciśnienia. Nie jest w środowisku, w którym jego rozwój jest zagrożony. Nie jest tak, że w każdym meczu wymiata i strzela bramki. Ma mecze znakomite, ma mecze słabsze. Nawet w Ekstraklasie może uczynić progres - mówił w rozmowie z Legionisci.com o ewentualnym transferze zawodnika dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński.