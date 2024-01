Komentarze (4)

exsa - 47 minut temu, *.orange.pl Jezeli odpali w Cracovii to nasuwa sie pytanie : Co sie stalo w "LEGII" ? To jest troche dziwne bo przychodzac do "L" dobrze gral w klubie z ktorego odszedl. odpowiedz

13 - 4 godziny temu, *.204.18 Dziwnym trafem w Cracovii odpali na maksa. Ale i tak życzę mu wszystkiego najlepszego. Każdy powinien znaleźć swoją ligę i w niej błyszczeć. Nie każdy musi być Ronaldem. odpowiedz

Ficip - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @13 : Reaganem? odpowiedz

Liberec - 4 godziny temu, *.mm.pl A kiedy nowy klub znajdzie ten AS z Ukrainy daju daju kase daju odpowiedz

