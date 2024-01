W środę start przygotowań, w niedzielę sparing

Wtorek, 9 stycznia 2024 r. 14:58 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Po przerwie świąteczno-noworocznej piłkarze Legii Warszawa wracają do treningów. W środę rano przygotowania tradycyjnie rozpoczną się od badań i i testów wydolnościowych. Tego samego dnia o 16:30 zaplanowany jest trening na jednym z boisk LTC. W czwartek i sobotę zespół będzie ćwiczył dwa razy dziennie, a na piątek zaplanowano jedne zajęcia. Z kolei w niedzielę, 14 stycznia o godzinie 14 Legia rozegra w LTC sparingowe spotkanie z Olimpią Elbląg (bez udziału publiczności).









We wtorek, 16 stycznia zespół wyleci na zimowe zgrupowanie, które odbędzie się w tureckim Belek. Tam zaplanowane są 4 mecze kontrolne - rywalami legionistów będą Ordabsy Szymkent, Rapid Wiedeń, Budocnost Podgorica i Dynamo Kijów. Po powrocie zaplanowano jeszcze jeden sparing, ze Stalą Rzeszów. 9 lutego natomiast odbędzie się pierwszy mecz Ekstraklasy, z Ruchem Chorzów. Już teraz zapraszamy do śledzenia naszych codziennych materiałów z Turcji.



Plan przygotowań Legii:

10 stycznia - powrót do treningów w Legia Training Center

14 stycznia g. 14:00 - sparing: Legia - Olimpia Elbląg [LTC]

16-30 stycznia - zgrupowanie w Belek

20 stycznia - sparing: Legia - Ordabasy Szymkent (Kazachstan)

25 stycznia - sparing: Legia - Rapid Wiedeń (Austria)

29 stycznia - sparing: Legia - Budocnost Podgorica (Czarnogóra)

29 stycznia - sparing: Legia - Dynamo Kijów (Ukraina)

1 - 8 lutego - treningi w LTC

2 lutego - sparing: Legia - Stal Rzeszów [LTC]

9 lutego godz. 20:30 - Ruch Chorzów - Legia