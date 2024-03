Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Kordian Tarasiewicz. Wspomnienie (271)

Sobota, 23 marca 2024 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kordian Tarasiewicz to osoba związana z tenisową Legią przez 75 lat i m.in. o tym traktuje wydana przez Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia książka zatytułowana "Wspomnienie". Publikacja przedstawia pana Kordiana nie tylko jako nierozłączną część tenisowej Legii, ale i przedsiębiorcę, który współtworzył firmę Pluton.









"Wiele zawdzięcza Mu polski sport. Przez dziesięciolecia był działaczem Polskiego Związku Tenisowego i Legii Warszawa. Zostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Wszystkie jego książki - a napisał ich osiem - mają w tle Warszawę, opowiadają o losach miasta i jego mieszkańców. Żył 103 lata, pracując do ostatnich dni. (...) To skromne wydawnictwo powstało dzięki przyjaciołom z warszawskiej Legii - klubu, z którym był związany od 1927 roku i pozostał mu wierny do końca życia" - pisze we wstępie Zbigniew Chmielewski.



W książce poznajemy tę nietuzinkową postać zarówno pod kątem przedwojennej historii rodzinnej, jego obowiązków w rodzinnej firmie związanej z kawą, jak również zamiłowania do tenisa. "Lata okupacji i Powstanie Warszawskie to piękna karta w historii Jego firmy, która niosła pomoc potrzebującym. Po 1945 roku stał się liderem organizacji, które broniły interesów prywatnej przedsiębiorczości. (...) We wrześniu 1939 roku firma ponosi olbrzymie straty. Zostają zniszczone sklepy przy ul. Marszałkowskiej, Miodowej i na Nowym Świecie, przepadają zapasy kawy i herbaty w Gdyni i Gdańsku. Władze niemieckie blokują lokaty bankowe i rekwirują samochody. Jak sobie radzić w warunkach okupacyjnych? Kordian Tarasiewicz napisze po latach, że spoczywała na nim olbrzymia odpowiedzialność nie tylko za stan przedsiębiorstwa, ale także za los ponad 100 pracowników i ich rodzin. Pierwszym krokiem jest otwarcie kawiarni-restauracji przy ul. Mazowieckiej, która zostaje wyodrębniona jako spółka z o.o. (...) Początkowo produkuje się tu tylko marmoladę, potem konserwy i przetwory owocowe. Szybko produkty ze znakiem Płudy zyskują wśród warszawiaków dużą popularność" - czytamy.



Oczywiście spora część tej niewielkiej publikacji poświęcona jest tenisowej Legii, której oddał kawał życia. "Zawodnik Legii Warszawa, działacz PZT, członek władz międzynarodowej federacji, historyk, kronikarz polskiego sportu, a pod koniec życia jeden z najwierniejszych kibiców - tak w największym skrócie można scharakteryzować tenisową działalność Kordiana Tarasiewicza. Z Legią związany był od młodzieńczych lat. (...) Na kortach Legii pojawił się po raz pierwszy jesienią 1927 roku. Miał 17 lat i był uczniem Szkoły Ziemi Mazowieckiej. (...) Właśnie rozpoczął się okres świetności Legii. Prezes klubu gen. Górecki uroczyście otworzył 10 nowych kortów, oddano do użytku domek klubowy. (...) Niejednokrotnie bywało, że w turniejach mniejszej rangi gwiazdy tenisowe występowały z juniorami. Kordian Tarasiewicz kilka razy był partnerem Ignacego Tłoczyńskiego i mecze te wspominał przez lata" - czytamy. W książce znajdziemy również archiwalne zdjęcia tenisowej Legii.



Książka wydana została w limitowanym nakładzie, 300 egzemplarzy.



Tytuł: Kordian Tarasiewicz. Wspomnienie

Autor: Zbigniew Chmielewski

Wydawca: Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 62



