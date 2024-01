Obie części Chłopców z Łazienkowskiej cały czas w sprzedaży

Pod koniec 2023 roku ukazała się druga część książki "Chłopcy z Łazienkowskiej", przedstawiającej "przygody" charakternej ekipy, w której życiu liczy się nie tylko fooTBall. O publikacji szerzej pisaliśmy TUTAJ . Książka w cenie 50 złotych cały czas jest do nabycia u Maćka (możliwy również kontakt telefoniczny: 795-589-821), podobnie jak część I , wydana w roku 2022.

