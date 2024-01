Ryoya Morishita wypożyczony do Legii

Legia Warszawa przeprowadziła pierwszy transfer przychodzący tej zimy. Do klubu z Łazienkowskiej wypożyczony zosstał 26-letni reprezentant Japonii Ryoya Morishita , który jest zawodnikiem Nagoya Grambus. Japończyk przyleciał do Polski w sobotę. W ostatnich dniach odbył testy medyczne, a następnie złożył popis pod kontraktem - wypożyczenie na rok z opcją pierwokupu. Morishita będzie występował w koszulce z numerem 25.

Andreas - 53 minuty temu, *.chello.pl Teraz 3 miesiące poznawania stylu gry Legii. Potem zobaczymy czy coś zagra? No I wtedy może będzie transfer. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Za rok wszyscy będziemy wiedzieli czy to kocur czy ogór. Dobra decyzja Klubu z poprzedzającym zakup wypożyczeniem (tak jak i w przypadku Diasa). Czyżby ktoś się wreszcie uczył na błędach? odpowiedz

Ernest - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ciekawe czy mocniejsza liga japońska od polskiej. odpowiedz

Ttt - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No tak lepszy czarodziej rosołek odpowiedz

skocik - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Na szczescie jest tylko wypozyczony. odpowiedz

Misiowaty - 37 minut temu, *.orange.pl @skocik: Japończycy w naszej lidze dość dobrze sobie radzą odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 Imponujące statystki ... powalają jak chwała lecha poznan . Witaj w Klubie samuraju odpowiedz

