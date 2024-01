W niedzielę o godz. 14:00 w Legia Traning Center Legia Warszawa rozegra pierwszy tegoroczny sparing. Rywalem "Wojskowych" będzie Olimpia Elbląg, która aktualnie występuje w II lidze. Z meczu nie będzie przeprowadzona transmisja. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z ośrodka treningowego.

YaroL - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl O i to jest poziom Rosołka :) do Olimpii go ;) odpowiedz

Egon - 6 godzin temu, *.waw.pl Morishita dwie asysty.

Oczywiście, to tylko sparing, ale lepiej mieć dwie asysty w sparingu, niż ich nie mieć, zwłaszcza w swoim pierwszym występie, w nowym zespole. odpowiedz

exsa - 6 godzin temu, *.orange.pl Ziolkowski gra i poleci na zgrupowanie bo narazie jest pilkarzem "L" a czy zostanie wypozyczony lub odejdzie to zobaczymy ! odpowiedz

Kibic - 8 godzin temu, *.net.pl Czemu Ziolkowski gra od początku skoro odchodzi do lechii? odpowiedz

Cyniek - 7 godzin temu, *.heldenvannu.net @Kibic : jeszcze nie odchodzi leci z pierwszą drużyną na zgrupowanie i po tym ma być podjęta decyzja odpowiedz

Kibic - 6 godzin temu, *.plus.pl @Cyniek : Ok dzięki za odpowiedz, pozdro L odpowiedz

Draper - 8 godzin temu, *.autocom.pl a dlaczego nie ma transmisji na YouTube odpowiedz

