Tenis

Brązowe medale w deblu na HMP U-12 i U-18

Czwartek, 11 stycznia 2024 r. 15:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Pszczynie rozgrywane są Halowe Mistrzostwa Polski do lat 18 w tenisie, w których wystartowało troje zawodników Legii. Maja Małuszyńska oraz Maksim Suprun odpadli już w kwalifikacjach do turnieju głównego, zaś Jan Kluczyński przegrał w I rundzie z Filipem Kolasińskim. W deblu legionista w parze z Mikołajem Owramko (KT Break Warszawa) zajęli trzecie miejsce, przegrywając walkę o finał z Filipem Kosińskim i Leonem Zaorskim.



Podczas halowych mistrzostw Polski do lat 12 w Bielsku-Białej, Alicja Strugacz dotarła do półfinału w grze podwójnej.



Wyniki legionistów na HMP U-18:

I runda el.: Maja Małuszyńska - Jessica Pabisiak (Come-On Wrocław) 7-5, 7-6(1)

II runda el.: Maja Małuszyńska - Laura Stypuła (WKT Mera) 1-6, 4-6



I runda el.: Maksim Suprun - Jan Nowacki (CKT Grodzisk Maz.) 4-6, 5-7



I runda: Jan Kluczyński - Filip Kolasiński (KS Szczawno-Zdrój) 0-6, 4-6



I runda: Jan Kluczyński/Mikołaj Owramko (KT Break W-wa) - Marcel Bajołek (Kostrzyński KT)/Jakub Tomasiak (Advantade Bielsko-Biała) 3-6, 6-4, 11-9

II runda: Kluczyński/Owramko - Wiktor Jeż (STT Nowy Sącz)/Mateusz Mitoń (Winner Kraków) 3-6, 7-5, 15-13

1/4 finału: Kluczyński/Owramko - Jakub Januchowski/Wiktor Lewandowski (CKT Grodzisk Maz.) 7-5, 3-6, 12-10

1/2 finału: Kluczyński/Owramko - Filip Kosiński (KT Szczawno-Zdrój)/Leon Zaorski (GAT Gdańsk) 3-6, 2-6



Wyniki legionistów na HMP U-12:

I runda: Alicja Strugacz - Karolina Pitry (ŚCT Pszczyna) 7-5, 6-3



I runda: Alicja Strugacz/Julia Dzięcioł (MKT Łódź) - Martyna Bronowska (MKT Łódź)/Marcelina Musiołowska (Kostrzyński KT) 6-1, 6-3

II runda: Strugacz/Dzięcioł - Natalia Skrypichayko (CKT Grodzisk Maz.)/Tola Zwierzchowska (WKT Mera) 0-6, 6-4, 10-5

1/2 finału: Strugacz/Dzięcioł - Sonia Antczak (Europejskie Centrum Tenisa)/Karolina Pitry (ŚCT Pszczyna) 2-6, 2-6