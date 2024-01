Hokej

Nowy impuls, czyli Young Stars Skills Competition PGE

Środa, 10 stycznia 2024 r.

Hokejowa Legia Warszawa poszukuje rozwiązań, aby przykuć uwagę do hokeja, ściągnąć na lód nowych adeptów najszybszej gry zespołowej na świecie. Na Torwarze odbyły się zawody Young Stars Skills Competition PGE, których formułę sympatycy hokeja na pewno kojarzą z weekendu All Stars NHL. To seria sprawdzianów umiejętności siły, mocy, wytrzymałości, zwrotności i sprawności hokejowej.



Akademia Hokejowa Legii Warszawa podjęła się wyjątkowego wydarzenia Young Stars Skills Competition PGE na warszawskim lodowisku COS Torwar. W programie zawodów znalazło się kilka szalenie widowiskowych konkurencji. Odbyły się konkursy na najsilniejszy strzał (pomiary przy użyciu fachowej aparatury), konkurs na celność uderzenia, wyścigi na łyżwach, slalomy z kijem i krążkiem oraz pojedynki – bramkarz – napastnik, czyli rzuty karne.



W zawodach wystartowali zawodnicy kategorii wiekowych żak młodszy i starszy, młodzicy i juniorzy. Poziom zróżnicowany, ale rywalizacja zacięta, bo każdy mógł wykazać się sportowo bawiąc się w najlepsze przy okazji. Wyniki traktowane oczywiście są na serio, stanowiąc punkt odniesienia, swoisty sprawdzian umiejętności do porównania przy najbliższych okazjach. A te już wkrótce.



Mówi się, że zwycięstwa na lodzie zapewnia się pracą poza lodem. 12 grudnia w Kozerkach odbyła się pierwsza próba siły, szybkości, wytrzymałości i mocy, czyli Off-Ice Young Stars Skills Competition PGE. Te hokejowe konkurencje z ostatniego wydarzenia zostały nieco zmodyfikowane i dostosowane do warunków halowych. Odbyło się również pięć konkurencji - slalom z krążkiem na czas, strzał na bramkę, bieg na czas po kopercie oraz zestaw skoków - zarówno w dal i wzwyż, ale z miejsca. Najbardziej spektakularną okazała się konkurencja podbijania balona, w której wygrywał zawodnik, który najwięcej razy podbił balon w ciągu trzydziestu sekund po każdym podbiciu dotykając rozstawionych po kwadracie słupków.



- Hokej na lodzie to sport, w którym dąży się do postawienia znaku równości pomiędzy oczekiwanymi umiejętnościami – jazdą na łyżwach, panowaniem nad krążkiem oraz rozumieniem i antycypowaniem gry. To sport, w którym szybkość reakcji to klucz do sukcesu, w którym chcąc grać zawodowo w wieku 18 lat, trzeba się liczyć z 14-letnim stażem zawodniczym… To skrajnie trudny, a jednocześnie wspaniały sport rozwijający na każdym polu. Zazwyczaj zawodnicy testowani są w warunkach meczowych, a konkursy przygotowane przez trenerów Legii Warszawa mają na celu stworzenie nieco innych okoliczności do sprawdzenia umiejętności. Oczywiście kibice hokeja znają te konkurencje, bo wzory zaczerpnięte zostały z najwspanialszych rozgrywek jak NHL czy AHL, czyli północnoamerykańskich lig zawodowych - mówił wiceprezes AHLW, trener bramkarzy mający ponad setkę występów w reprezentacji Polski, Przemysław Odrobny.



Hokej na lodzie w Polsce rozwija się wraz z rosnącym zainteresowaniem wynikającym z długo wyczekiwanego awansu reprezentacji Polski do elity. W majowych mistrzostwach świata Polacy zagrają w mistrzostwach świata. Można się spodziewać, że o naszym hokeju będzie tej wiosny głośno. Tymczasem kibice Legii Warszawa mogą zainteresować się wydarzeniami wokół młodych Legionistów, którzy spisują się aż miło.



Young Stars Skills Competition PGE - COS Torwar



1. Najsilniejszy strzał (mierzony w km/h z przestani międzybulikowej)



Junior Młodszy U-18:

1. Kućmierz Oliwier 113 km/h

2. Rocki Kasper 108 km/h

3. Malchyk Ilya 103 km/h



Młodzik U-16:

1. Hurynovich Ivan 97km/h

2. Woźniak Bruno 93 km/h

3. Gladkyy Dmytro 91 km/h



Żak Starszy U-14:

1. Bolkhovitin Yelysei 93km/h

2. Ptasiński Aleksander 82 km/h

3. Łaniewski Tymoteusz 77 km/h



Żak Młodszy U-12:

1.Zych Michał 67 km/h

2. Kaleciński Antoni 65 km/h

3. Nowak Antoni 62km/h



2. STRZAŁY DO CELÓW (cztery pomarańczowe cele zawieszone na bramce hokejowej w rogach – średnica 20 cm, 8 prób)



Junior Młodszy U-18:

1. Malchyk Ilya 4/8

2. Rocki Kasper 3/8

3. Kućmierz Oliwier 2/8



Młodzik U-16:

1. Gladky Dmytro 4/8

2. Hurynovich Ivan 3/8

3. Stępień Marcel 2/8



Żak Starszy U-14:

1. Ptasiński Aleksander 3/8

2. Sukhopara Lev 2/8

3. Łaniewski Tymek 2/8



Żak Młodszy U-12:

1. Płociniczak Bartłomiej 2/8

2. Kaleciński Antoni 1/8

3. Wieczorek Marcel 1/8



4. Slalom z krążkiem (według przepisów IIHF)



Junior Młodszy U-18:

1. Ignacy Gajda 9.14 sek.

2. Malchyk Ilya 9.16

3. Rocki Kasper 9.30



Młodzik U-16:

1. Denis Sydorov 9.18

2. Bruno Woźniak 9.35

3. Hurynovich Ivan 9.55



Żak Starszy U-14:

1. Łaniewski Tymoteusz 9.62

2..Ornat Oskar 9.84

3. Ptasiński Aleksander 10.12



Żak Młodszy U-12:

1. Płociniczak Bartłomiej 10.22

2. Wieczorek Marcel 10.88

3. Kulesh Aliaksandr 11.07



5. Najładniejszy rzut karny (w tym konkursie subiektywnie ocenia się styl wykonania rzutu karnego, najbardziej efektowny wygrywa)



Junior Młodszy U-18:

1. Rocki Kasper

2. Malchyk Ilya

3. Oliwier Kućmierz



Młodzik U-16:

1. Stępień Marcel

2. Bruno Woźniak

3. Gladky Dymytro



Żak Starszy U-14:

1. Ptasiński Aleksander

2. Łaniewski Tymek

3. Sukhopara Lev



Żak Młodszy U-12:

1. Płociniczak Bartłomiej

2. Kaleciński Antoni

3. Zdziarski Antoni



NAJSZYBSI NA ŁYŻWACH! (Najlepszy czas przejazdu okrążenia drużynowo w wyznaczonych ekipach). Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy i ścigano się w zespołach. Obie drużyny wygrywały po dwa razy.



