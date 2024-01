Zapowiedź sparingu Legia - Olimpia

Sobota, 13 stycznia 2024 r.

W niedzielę o godz. 14:00 w Legia Traning Center Legia Warszawa rozegra pierwszy tegoroczny sparing. Rywalem "Wojskowych" będzie Olimpia Elbląg, która aktualnie występuje w II lidze. Z meczu nie będzie przeprowadzona transmisja. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!.









W sezonie 2023/24 elblążanie radzą sobie ze zmiennym szczęściem. Po 19 kolejkach zajmuje 11. miejsce w tabeli II ligi z dorobkiem 26 punktów (7 zwycięstw, 5 remisów, 6 porażek) i bilansem bramek 23-21. Do lidera tracą 11 punktów, a do miejsca dającego udział w barażach o awans do I ligi 4 oczka. Udział w Pucharze Polski Olimpia zakończyła już na rundzie wstępnej, kiedy to przegrała w Siedlcach z miejscową Pogonią 1-2.



Podczas przygotowań do rundy wiosennej, które rozpoczęły się 4 stycznia, Olimpia rozegra 8 sparingów. Legia będzie pierwszym przeciwnikiem ZKS-u. Od 1,5 roku trenerem Olimpii jest Przemysław Gomułka.



Rys historyczny



Olimpia Elbląg ma swoje korzenie w pierwszej drużynie piłkarskiej powstałej w maju 1945 roku z napływających mieszkańców miasta. Po przegranej z drużyną radzieckiego garnizonu, w lipcu tamtego roku, przy Zarządzie Miejskim powołano klub MKS Syrena Elbląg, którego nazwa była niejako hołdem dla zniszczonej Warszawy. Z czasem, Syrena, będąca poprzedniczką Olimpii, przekształciła się, zmieniając nazwę na Stocznia, a później na Olimpię. Klub z 1945 roku, według dokumentów zgromadzonych w „Izbie Pamięci” dawnego Zamechu, istniał już wówczas, a nie, jak wcześniej sądzono, od 1946 roku. Drużyna Olimpii, występując w klasie B, zmagania o awans do klasy A rozpoczęła bez powodzenia. Pierwszy większy sukces nadszedł w 1949 roku, kiedy pod zmienioną nazwą na Ogniwo Elbląg, drużyna zwyciężyła w grupie III klasy B.



W kolejnych latach Olimpia Elbląg przeszła przez wiele zmian nazw i fuzji z innymi klubami, w tym z zespołami takimi jak Turmas, Stal, Turbina, Polonia, Budowlani czy Kolejarz. Po wielu przekształceniach i reorganizacji rozgrywek, w latach 60. Olimpia występowała już w III lidze i rywalizując w 1/16 Pucharu Polski. Mimo braku większych sukcesów, stałe występy na szczeblu II ligi były znaczącym osiągnięciem. W latach 80., po kolejnych reorganizacjach, Olimpia ponownie grała w II lidze. W latach 90., klub, targany problemami finansowymi i zarządzanymi przez nieodpowiedzialnych działaczy, przeżywał trudne chwile. Dopiero w 2002 roku, pod kierownictwem Adama Fedoruka, Olimpia zaczęła odbudowywać swoją pozycję, awansując do III ligi. Odbudowa powiodła się na tyle, ze w sezonie 2011/12 klub rywalizował w I lidze, ale nie zdołał się utrzymać na zapleczu ekstraklasy.



Od sezonu 2016/17 Olimpia występuje w II lidze i zajmowała na koniec sezonów kolejno 5., 6., 13., 8., 16., 9, i 9. miejsca.



Dwa razy oficjalnie



W historii Legia dwukrotnie mierzyła się z Olimpią. Pierwsze spotkanie odbyło się 6 listopada 1966 roku w ramach 1/16 finału Pucharu Polski - wówczas legioniści wygrali 2-0 po bramkach Janusza Żmijewskiego i Lucjana Brychczego. Drugie starcie miało miejsce 20 lat później. 24 września 1986 roku w 1/16 finału PP "Wojskowi" awansowali dopiero po serii rzutów karnych. W regulaminowym czasie gry było 1-1 po golach Macieja Szeląga i Zbigniewa Kaczmarka.



W ostatnim dwudziestoleciu obie drużyny dwukrotnie grały ze sobą towarzysko. W lutym 2009 roku na stadionie przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie, w obecności ok. 2 tysięcy kibiców, Legia wygrała 6-1 po bramkach Rybusa (2), Gizy, Chinyamy, Iwańskiego i Paluchowskiego. Dwa lata później na tym samym obiekcie, także w ramach zimowych przygotowań, padł remis 2-2. Gole dla Legii zdobyli wówczas Efir i Szałachowski.



Mecz Legia Warszawa - Olimpia Elbląg odbędzie się w niedzielę, 14 stycznia o godz. 14:00 w LTC. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!.



