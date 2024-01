Mobilizacja na wyjazd do Chorzowa

Środa, 10 stycznia 2024 r. 12:31 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Za 30 dni Legia Warszawa rozegra pierwsze oficjalne spotkanie w tym roku. "Wojskowych" czeka wyjazd do Chorzowa na mecz z Ruchem, który odbędzie się na Stadionie Śląskim w piątek, 9 lutego o godz. 20:30.



Nieznani Sprawcy już teraz rozpoczęli mobilizację na to spotkanie, bowiem w sektorze gości będzie mogło zasiąść minimum 3500 kibiców Legii. To liczba nawet wyższa od tej, którą pojechaliśmy jesienią do Wrocławia (3388).









Info NS:



"Drodzy Kibice!

Witamy serdecznie w nowym roku.

Na razie mamy dla Was bardzo krótką wiadomość. Krótka ale ważną.

Bardzo ważną, bo czas wrócić do gry

9.02.2024 20:30 Stadion Śląski:

Ruch Chorzów - LEGIA WARSZAWA

Cel który musimy wspólnie osiągnąć?

Minimum 3500 kibiców Legii w sektorze gości.

Mamy miesiąc żeby to zrobić i głęboko wierzmy, że to zrobimy!

Zaczynamy zabawę"