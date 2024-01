Medale legionistek w turniejach OTK

W ostatnich dniach trzy tenisistki Legii stawały na podium ogólnopolskich zawodów. Emilia Walker zwyciężyła w WTK do lat 12 w Pabianicach, Marie Charlotte Monnier triumfowała w OTK U-16 w Zielonej Górze, a Agata Konarska zajęła trzecie miejsce w singlu i pierwsze w deblu w OTK U-16 w Sobocie. Wyniki Emilii Walker: Emilia Walker - Ewa Tomczak 6-3, 6-3 Emilia Walker - Wiktoria Jacukowicz 6-2, 6-2 Emilia Walker - Emilia Bugajska 7-5, 6-2 1/4 finału: Emilia Walker - Julia Zielińska 6-3, 6-3 1/2 finału: Emilia Walker - Zuzanna Marczuk 6-2, 7-5 Finał: Emilia Walker - Lidia Sadowska 6-1, 6-0 Wyniki Marie Charlotte Monnier: Marie Charlotte Monnier - Wiktoria Lorek 6-2, 6-1 Marie Charlotte Monnier - Zofia Szarzanowicz 6-0, 6-0 1/4 finału: Marie Charlotte Monnier - Maja Nowak 6-0, 6-4 1/2 finału: Marie Charlotte Monnier - Martyna Petyniak 6-2, 6-2 Finał: Marie Charlotte Monnier - Wiktoria Berson 6-2, 6-1 Wyniki Agaty Konarskiej: I runda: Agata Konarska - Weronika Kania (Pobiedziski KT) 6-0, 6-0 1/4 finału: Agata Konarska - Kornelia Stępkowska (UKS ST NET W-wa) 6-1, 2-6, 6-3 1/2 finału: Agata Konarska - Julia Kołodziejska (Nowiński Tennis Team) 4-6, 4-6 1/2 finału: Agata Konarska/Ewangelina Penkevych (Szczeciński KT Promasters) - Julia Grzelak/Marta Taboła 6-1, 6-2 Finał: Konarska/Penkevych - Julia Kołodziejska/Michalina Mrozkowiak 6-2, 7-6(2)

