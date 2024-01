Pięciobój

Katarzyna Dębska najlepsza na świecie w kat. U-19 za rok 2023

Środa, 10 stycznia 2024 r. 15:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioboistka Legii Warszawa, Katarzyna Dębska zajęła 1. miejsce w światowym rankingu UIPM za rok 2023, w kategorii do lat 19. Legionistka ma za sobą bardzo udany rok, w trakcie którego startowała nie tylko w kat. U-19, ale i U-22. Dębska na początku czerwca minionego roku zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Europy do lat 19 w Druskiennikach, uzyskując 13-sekundową przewagę nad Francuzką, Flavin Coline. Na tych samych zawodach zdobyła także złoto w kobiecej sztafecie (wraz z klubową koleżanką, Małgorzatą Karbownik).



Na Mistrzostwach Świata U-19 pod koniec lipca w Turcji, legionistka zajęła miejsce ósme. Z kolei w sztafecie mieszanej, wraz z Bartoszem Szmytke zajęła miejsce 4., z 4-sekundową stratą do miejsca na podium. We wrześniu podczas Mistrzostwa Świata U-22 w Druskiennikach, Katarzyna Dębska zdobyła srebrny medal.



Nasza zawodniczka mogła powalczyć również o medal na Mistrzostwach Europy U22 w Stambule, ale w tym przypadku legionistka nie zdobyła punktów na torze przeszkód. - Kasia popełniła tam błąd na kołach i została wycofana do powtórki, niestety zbyt szybkie podejście do drugiej próby spowodowało kolejny błąd i eliminację. Szkoda, bo mogła walczyć o wysoką lokatę, ale jak to się mówi - wszystko jest po coś - mówi trenerka legionistki, Patrycja Masternak.



- Za swoje największe osiągnięcie uważam zdobycie srebra na MŚ U22 z uwagi na silną konkurencję. Najbardziej zapadł mi w pamięć moment, w którym Josefine Unterberger wyprzedza mnie na finiszu tych mistrzostw. Drugim takim momentem jest mój słaby występ w szermierce na MŚ U19 w Turcji, przez który straciłam szansę na przyzwoite miejsce. (...) Największym wyzwaniem ze wszystkich konkurencji jest dla mnie szermierka. Poziom jaki reprezentuję w tej dyscyplinie nie jest dla mnie zadowalający i mam w tej dziedzinie sporo do zrobienia - mówi Katarzyna Dębska, która obecnie robi wszystko, by wrócić do jak najwyższej formy po kontuzji.



Wiadomo, że niebawem w pięcioboju nowoczesnym, w miejsce jazdy konnej na stałe wprowadzony zostanie tor przeszkód. - Bardzo lubię OCR, ponieważ tu wszystko zależy od zawodnika, jego szybkości oraz sprawności. Wiem, że nie każdemu ta dyscyplina przypadła do gustu, ale według mnie jest bardzo emocjonująca i imponuje mi w jaki sposób niektórzy potrafią błyskawicznie pokonywać przeszkody - mówi zawodniczka Legii.