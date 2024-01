Pierwszy trening w nowym roku

Środa, 10 stycznia 2024 r. 18:02 Woytek, źródło: Legionisci.com

W środowy poranek drużyna Legii w komplecie stawiła się Legia Training Center, by rozpocząć przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2023/24. Sytuacja w tabeli Ekstraklasy jest daleka od doskonałej, bo strata do prowadzącego Śląska Wrocław wynosi aż 9 punków. Drużyna Kosty Runjaicia najbliższe 4 tygodnie poświęci więc na to, by rozpocząć ligowe zmagania w optymalnej formie. W najbliższych tygodniach zespół rozegra aż 6 spotkań sparingowych. Pierwsze odbędzie się już w niedzielę, cztery kolejne podczas dwutygodniowego zgrupowania w Turcji. Po powrocie do Polski - tydzień przed startem rozgrywek - będzie miała miejsce próba generalna w LTC.



Fotoreportaż z meczu - 27 zdjęć Woytka









Pierwszy dzień po urlopach to przede wszystkim praca lekarzy i sztabu medycznego, którzy przez cały dzień wykonywali badania, testy siłowe i wytrzymałościowe. - Generalnie czas urlopowy był poświęcony na regenerację, w zależności od tego, jaką objętością pracy poszczególni zawodnicy byli obciążeni. Każdy piłkarz podchodzi do tego indywidualnie. W naszym wypadku było to 14 dni totalnej regeneracji dla tych, którzy grali najwięcej. Później stopniowo wprowadzaliśmy ich w różne formy aktywności - np. sporty pomocnicze, jak padel, squash czy jazda na rowerze. Ponadto pracowali indywidualnie nad siłą - mówi Dawid Goliński, trener przygotowania fizycznego Legii.



Zimą z kadry ubyło trzech zawodników - Patryk Sokołowski, Lindsay Rose i Robert Pich już znaleźli nowe kluby. W pierwszym treningu nie uczestniczył także Ihor Charatin, który ma wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Do zespołu dołączył natomiast Ryoya Morishita, który został wypożyczony na rok z opcją pierwokupu.



Pięciu młodych, pięciu bramkarzy



Szansę pokazania swoich umiejętności sztabowi szkoleniowemu pierwszej drużyny otrzymało pięciu zawodników, którzy do tej pory występowali w Legii II i CLJ. Na obóz do Turcji polecą: bramkarz Jakub Zieliński (rocznik 2008), obrońca Jan Ziółkowski (2005) oraz pomocnicy Jakub Żewłakow (2006), Wojciech Urbański (2005) i Jakub Adkonis (2007). Ten ostatni zastąpił narzekającego na problemy zdrowotne Wiktora Puciłowskiego (2005).





fot. Woytek / Legionisci.com



W treningu wzięło udział 5 bramkarzy - Kacper Tobiasz, Dominik Hładun, Cezary Miszta, Gabriel Kobylak i Jakub Zieliński. Wkrótce zapadną decyzje co do przyszłości dwóch z nich. Legia najchętniej wypożyczyłaby dwóch.



Ujemne temperatury za oknem spowodowały, że pierwsze zajęcia odbyły się na boisku przykrytym balonem, a rozpoczęły się o godz. 17. Na pełnych obrotach przygotowań nie rozpoczęli Paweł Wszołek, Tomas Pekhart, Bartosz Slisz i Blaz Kramer. Wszołek końcówkę rundy jesiennej grał na blokadzie i zabrakło go w ostatnim meczu z Cracovią. Do pełnych obciążeń wróci w Turcji. Czeski napastnik miał problemy z palcem u stopy i wypadł z trzech ostatnich jesiennych spotkań, ale wszystko powinno być już w porządku za 3-4 dni. Niemiłą niespodzianką w środę problemy zdrowotne Kramera, które zgłosił po powrocie z urlopu.



Pierwsze zajęcia były tylko wprowadzeniem do mocniejszej pracy, która czeka legionistów w nadchodzących dniach. W piątek zespół wróci na boisko podgrzewaną z naturalną murawą.



Plan sparingów

14 stycznia g. 14:00 - sparing: Legia - Olimpia Elbląg [LTC]

20 stycznia - sparing: Legia - Ordabasy Szymkent [Belek]

25 stycznia - sparing: Legia - Rapid Wiedeń [Belek]

29 stycznia - sparing: Legia - Budocnost Podgorica [Belek]

29 stycznia - sparing: Legia - Dynamo Kijów [Belek]

2 lutego - sparing: Legia - Stal Rzeszów [LTC]



Zapraszamy do śledzenia naszych codziennych relacji z przygotowań Legii do rundy wiosennej, która wystartuje 9 lutego wyjazdowym meczem z Ruchem Chorzów.



