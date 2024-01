Slisz bliski porozumienia z Atlantą United

Slisz trafił do Legii zimą 2020 roku, a w barwach "Wojskowych" rozegrał 165 spotkań w których pięciokrotnie trafiał do siatki rywali i 11 razy asystował. W obecnym sezonie 24-latek zagrał w 33 meczach, zdobył jednego gola oraz trzy asysty i stał się bardzo ważną postacią środka pola warszawskiej drużyny. Atlanta United w niedawno zakończonym sezonie amerykańskiej MLS w tabeli ligowej konferencji wschodniej uplasowała się na 6. miejscu, co dało jej udział bezpośrednio w 1/8 finału mistrzostw Stanów Zjednoczonych. Pożegnała się z rozgrywkami już na tym etapie przegrywając z późniejszym triumfatorem - Columbus Crew.

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl 3,5 mln $ to i tak więcej niż spekulowali dziennikarze. Bartek jest napalony na USA i wcale mu się nie dziwię - byłem, widziałem a liga jest dużo mocniejsza niż eklapa. Nie wiem tylko czy Celhaka to ten rozmiar kapelusza. Może Kapustka go zastąpi, może Augustyniak opuści obronę. Na nowego grajka nawet nie liczę, za dużo wierzycieli trzeba spłacić… odpowiedz

Ernest - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jak kupiony na 1,5mln euro a sprzedany za 3,5mln dolarów,niby 100procent zysku..ale i tak nie dużo ,tak uważam

odpowiedz

Jasio - 42 minuty temu, *.aster.pl @Ernest : Matematyczny orzeł jesteś! odpowiedz

Jrzk - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wstyd odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 1 godzinę temu, *.chello.pl Bartosz sprzedany to,trzeba znaleźć następcę. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Brawo Legia ! odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Szkoda.... ale życie toczy się dalej. Dużo zdrówka Bartek i powodzenia w dalszej karierze. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Bb8 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Odpowiedni wiek na sportowa emeryturę ;) odpowiedz

Macca - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Bb8: MLS to nie emerytura. To liga na poziomie tuż poniżej europejskiego top-5 odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.netfala.pl Hahaha a jak pisałem w listopadzie że Slisz i Muci już nie zagrają i odpowiednio za 3 i 4 miliony ojro to mnie wszyscy wyzywali... Slisza nie będę żałowal.. Muci to co innego... Ciekawe jaki szrot nam Pan Zieliński sciagnie... odpowiedz

Jasio - 40 minut temu, *.aster.pl @Syn trenera: I co? Okazło się, że nie miałeś racji. Zarówno Slisz jak i Muci zagrali jeszcze w grudniu. Tak, tak geniuszu, możesz być z siebie dumny. odpowiedz

Pierwszy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl No nie za takie grosze... odpowiedz

Jasio - 39 minut temu, *.aster.pl @Pierwszy: Pogratulować koledze. odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.heldenvannu.net No to się wzmacniany widzę na walkę o Mistrza i dalszy awans w pucharach odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Z Celhaką to możemy Norwegom skoczyć. odpowiedz

LucGar - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Finansowo to słaby zarobek bo sporo kosztował.

Sportowo to fatalny kierunek dla jego rozwoju. Niezgoda przepadł za oceanem.

Dla drużyny to duża strata przed rundą wiosenną tym bardziej że pieniążki przecież się puki co zgadzają a plany ambitne. Z drugiej strony w tym roku mógłby odejść za darmo.

Kapustka wracaj do formy.

Sliszu dzięki za wszystko!! odpowiedz

Mietek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl To teraz Celhaka pewnie za Slisza będzie grał odpowiedz

Jmm - 3 godziny temu, *.autocom.pl Żegnaj a parchy ( hejterzy ) jeszcze będą za Tobą płakać odpowiedz

1234 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dla mnie na tym poziomie, jak już pokazał się dobrze w europie to taka decyzja to żenada... odpowiedz

go ( L ) den - 3 godziny temu, *.orange.pl Dobre i to... odpowiedz

Paweł - 3 godziny temu, *.com.pl Żegnaj Bartek i powodzenia za oceanem odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 3 godziny temu, *.telefonica.de To jest bardzo dobra wiadomość.

MIODUSKI LICHWIARZU WON Z LEGII odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.jkns.pl @MIODUSKI KONFABULANT : ale weź gościu się puknij w ten swój pusty czajnik odpowiedz

Bodek - 2 godziny temu, *.virginm.net @MIODUSKI KONFABULANT : Boguś, to ty? odpowiedz

