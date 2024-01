Bilety na turniej finałowy Pucharu Polski

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na turniej finałowy Pucharu Polski, który w dniach 15-19 lutego rozegrany zostanie w Arenie Sosnowiec. Przypomnijmy, że legioniści rozpoczną rywalizację od meczu ćwierćfinałowego ze Startem Lublin - to spotkanie rozegrane zostanie jako pierwsze, w czwartek 15 lutego o godzinie 18:00. Bilety na mecz ze Startem dostępne są w cenie 10 złotych (ulgowy) oraz 20 złotych (normalny) (wstęp na oba czwartkowe spotkania). W przypadku wygranej, legioniści zagrają w półfinale PP z Treflem Sopot lub Kingiem Szczecin - w sobotę, 17 lutego o 15:00. Bilety na oba mecze półfinałowe kosztują 15 złotych (ulgowy) i 30 złotych (normalny). Finał turnieju rozegrany zostanie w niedzielę, 19 lutego o godzinie 18:00. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny w walce o trofeum! Bilety na czwartkowe ćwierćfinały Bilety na piątkowe ćwierćfinały Bilety na półfinały Bilety na finał

Dyniogłowy - 3 godziny temu, *.99.141 Będzie specjal? odpowiedz

ws - 5 godzin temu, *.aster.pl Mam nadzieję że bracia z Sosnowca zorganizują doping. odpowiedz

KAMIL - 6 godzin temu, *.com.pl może Zagłębie wpadnie na hale ;) odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl @KAMIL: mysle ze nie może a na pewno odpowiedz

