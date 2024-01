Oficjalnie

Bartosz Slisz odszedł z Legii Warszawa

Środa, 17 stycznia 2024 r. 20:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Po czterech latach Legię Warszawa opuścił Bartosz Slisz. Pomocnik związał się czteroletnim kontraktem z amerykańską Atlantą United. W USA będzie zarabiał minimum 900 tys. dolarów rocznie.