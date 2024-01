Ambasador Japonii odwiedził LTC

Czwartek, 11 stycznia 2024 r.

W środę Legia Training Center odwiedził ambasador Japonii, Akio Miyajima. Wizyta była związana z ogłoszeniem wypożyczenia do stołecznego zespołu Ryoyi Morishity. W spotkaniu japońskiego zawodnika z ambasadorem uczestniczyli przedstawiciele klubu oraz burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński.



Ryoya Morishita został wypożyczony do Legii do końca 2024 roku.