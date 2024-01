Poranek w grupach. Augustyniak na szóstce

W pierwszej grupie na boisku ćwiczyło trzech bramkarzy - Kacper Tobiasz , Dominik Hładun i Jakub Zieliński . Ernest Muci , Maciej Rosołek , Josue , Juergen Elitim i Jurgen Celhaka pod okiem Przemysława Małeckiego doskonalili wychodzenie na pozycję po podaniach ze środkowej strefy. Na drugiej stronie boiska Inaki Astiz i Alex Trukan prowadzili pracę z zawodnikami defensywnymi. Trójkę obrońców stanowili Radovan Pankov , Artur Jędrzejczyk i Yuri Ribeiro , a na bokach ustawieni zostali Ryoya Morishita i Gil Dias . W rolę defensywnych pomocników wcielili się Jakub Żewłakow i Jakub Adkonis . Najnowszy nabytek Legii nie ma problemów ze zrozumieniem i prawidłowym wykonywaniem poleceń, choć bariera językowa na pewno istnieje, bo piłkarz nie mówi po angielsku. Augustyniak defensywnym pomocnikiem? W drugiej grupie zawodników blok obronny składał się z Marco Burcha , Jana Ziółkowskiego i Steve'a Kapuadiego . Od razu w oczy rzucił się fakt, że na defensywnego pomocnika został przesunięty Rafał Augustyniak , a obok niego występował Filip Rejczyk . Na koniec zawodnicy musieli dodatkowo jeszcze swoje wybiegać bez piłki. Na twarzach było widać spore zmęczenie. - Nie dajecie już rady biegać? Wy przecież na świeżości trenowaliście, a my już po siłowni i czeka nas to samo - żartował Bartosz Kapustka w kierunku Macieja Rosołka. Po południu cała drużyna będzie trenowała razem na boisku. W piątek odbędzie się jedna jednostka treningowa, którą zaplanowano na godzinę 12.

Na czwartek zespół Legii zaplanowane ma dwie jednostki treningowe. Przed południem piłkarze ćwiczyli podzieleni na dwie grupy. Po wspólnej aktywacji w sali jedna udała się na siłownię, a druga na boisko ze sztuczną murawą przykryte balonem. Fotoreportaż z treningu - 23 zdjęcia Woytka Po godzinie nastąpiła zmiana. W treningu nie uczestniczył Bartosz Slisz , którego odejście jest już przesądzone. Można wyczuć, że w tym momencie to spory problem dla sztabu szkoleniowego. Transfer kluczowego zawodnika w trakcie sezonu jest bardzo dużą stratą, którą trudno będzie szybko załatać. Po odejściu Patryka Sokołowskiego i odsunięciu od pierwszej drużyny Ihora Charatina , na pozycji defensywnego pomocnika pozostali Jurgen Celhaka i Filip Rejczyk . Czwartkowy trening sugeruje, że rozważany będzie scenariusz z przesunięciem na to miejsce Rafała Augustyniaka , który większość kariery spędził właśnie na tej pozycji, a dopiero w Legii uczył się gry na stoperze.

wrt - 21 minut temu, *.plus.pl Skoro dyrektor Zieliński mówił ,że nie muszą sprzedawać za wszelką cenę Slisza to znaczy ,że te 3.5 bańki nie jest niezbędne do latania dziury budzetowej i można przeznaczyć to na wzmocnienia,starczyloby jeszcze na obrońcę i napastnika odpowiedz

Pawełek - 38 minut temu, *.netfala.pl Pytam się co w Legii jeszcze robi Rosołek i Cielak? odpowiedz

FWK - 25 minut temu, *.play-internet.pl @Pawełek: szlifują kunszt piłkarski...

Na wiosnę odpala... odpowiedz

