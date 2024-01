4383 bilety na wyjazd do Chorzowa!

Sektor gości na Stadionie Śląskim znajdować się będzie w górnej części trybuny południowej, na sektorach od 18G do 23G. Strefa buforowa obejmować będzie trybunę poniżej - sektory od 15D do 26D, jak również sektory górne 16-17G oraz 24-26G.

Goclaw - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie zdziwię się jak nas będzie 5000 odpowiedz

Bobs Legionista Przemyśl - 2 godziny temu, *.tktelekom.pl Hej. Jestem z Podkarpacia i jestem chętny na taki wyjazd. Do stadionu dostanę się sam, tylko chyba będzie ciężko z biletem na sektor gości dla mnie. Ktoś pomoże? odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.com.pl I teraz fajnie by było podać nr konta do przelewu aby się zapisać dla tych co do Warszawy naprawdę mają daleko a nie ma ich kto zapisać odpowiedz

exsa - 3 godziny temu, *.orange.pl Nadszedl czas zeby przyjmowac "GOSCI" zobaczymy wiec jak bedzie dalej !!! Dobra nowina z Nowym Rokiem sezonu 2023/24 ! odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl mam 200 km do Warszawy, jak mogę się zapisać?? odpowiedz

Kamil - 1 godzinę temu, *.a1.net @ja: ja mam 300 i zasuwam na mecz w Warszawie gdy są zapisy na wyjazd odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.aster.pl Niesamowite, zawsze zamykali sektory gosci na mecz z Legią, a teraz otwierają :d odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Byle pogoda dopisała! odpowiedz

Jasio - 4 godziny temu, *.waw.pl Będzie nasz rekord ligowy. Szacuję, że będzie nas 3800. odpowiedz

Tomek(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @Jasio: piątek, zima piz..iawa. 1800 z Sosnowcem max. odpowiedz

Ornitolog - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Jasio: bez problemu zapełnimy cały sektor razem z Zagłębiem odpowiedz

