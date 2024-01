W sobotę mecz futsalistów z Eurobusem Przemyśl

W najbliższą sobotę, 20 stycznia futsaliści Legii podejmować będą przed własną publicznością beniaminka rozgrywek Fogo Futsal Ekstraklasy, drużynę Eurobusu Przemyśl. Rywale z Podkarpacia zajmują obecnie 13. miejsce w ligowej tabeli, z bilansem 5-1-11. Legia po ostatnich słabszych występach i stracie punktów w Pniewach i Gliwicach, jest w tabeli ósma, tracąc sporo punktów do planowanego niedawno celu - miejsca piątego po sezonie zasadniczym. Pierwszy mecz obu drużyn rozegrany pod koniec września w Przemyślu, zakończył się remisem 4-4. Mamy nadzieję, że tym razem legioniści potwierdzą swoją wyższość na parkiecie i wywalczą pierwszy od 2 grudnia komplet punktów. Bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ w cenie 15 zł (ulgowy) i 22 zł (normalny). Zapraszamy! Termin meczu: sobota, 20 stycznia 2024 roku, g. 17:00 Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Cena biletów: 15 zł (ulgowy) i 22 zł (normalny)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.