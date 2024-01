Slisz się pożegnał. Pekhart i Kramer dołączyli

Piątek, 12 stycznia 2024 r. 16:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

W piątek piłkarze Legii Warszawa odbyli jeden trening. Zanim jednak wyszli na boisko, z drużyną pożegnał się Bartosz Slisz, który wyrusza na testy medyczne do USA, a następnie podpisze kontrakt z klubem Atlanta United.



Pod dwóch dniach pracy na sztucznej murawie pod balonem nastąpiła zaplanowana zmiana i zespół przeniósł się na świeże powietrze. Mimo zalegającego dookoła śniegu i ujemnej temperatury, naturalna murawa prezentowała się znakomicie. Do treningów dołączyli Blaz Kramer i Tomas Pekhart. Czeski napastnik jest wprowadzany indywidualnym trybem i nie brał udziału w drugiej części zajęć, a Słoweniec pracował na pełnych obrotach. Treningów z drużyną nie wznowił jeszcze Paweł Wszołek, ale jest już blisko i poleci w najbliższy wtorek z zespołem do Turcji.