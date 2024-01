Maksymilian Stangret odszedł do GKS-u Tychy

Piątek, 12 stycznia 2024 r. 17:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / GKS Tychy

Zawodnik rezerw warszawskiej Legii, 18-letni Maksymilian Stangret, oficjalnie został nowym zawodnikiem GKS-u Tychy. Napastnik podpisał z wiceliderem I ligi 3,5 letni kontrakt trwający do końca czerwca 2027 roku.









Stangret trafił do akademii Legii z Pogoni Zduńska Wola. Początkowo występował w Centralnej Lidze Juniorów gdzie rozegrał 31 spotkań i zdobył 15 bramek. Dzięki temu został szybko przesunięty do drugiej drużyny, w której łącznie zagrał w 26 meczach, gdzie sześciokrotnie trafiał do siatki i raz asystował. W obecnym sezonie nie był pierwszym wyborem trenera Piotra Jacka w formacji ofensywnej, rozegrał 13 spotkań, jednak większość z ławki, co dało zaledwie 395 minut. Legia zagwarantowała sobie możliwość odkupu zawodnika.



- Miałem jakąś szansę żeby zaistnieć w pierwszej drużynie Legii, ale od zawsze sobie powtarzam, że nie każdy musi mieć perfekcyjną drogę. Ważne jest to, żeby dojść do celu, a moim jest granie jak najlepiej i w jak najwyższej lidze. Nie byłem skupiony tylko na grze w warszawskim klubie, wiedziałem, że są inne ścieżki do tego celu i tak wybrałem (...) Przychodząc do Tychów wierzę że mam szansę na regularną grę w seniorskiej piłce i wierzę, że będzie mi to służyć - powiedział po ogłoszeniu swojego odejścia napastnik.