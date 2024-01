Lechia zainteresowana pozyskaniem Ziółkowskiego

Z informacji serwisu wynika, że rozmowy na ten temat toczą się od dłuższego czasu, ale jeszcze potrwają. Kwota odstępnego miałaby wynosić nawet 3 miliony złotych. Lechia rozważa transfer definitywny lub wypożyczenie z opcją wykupu. Ziółkowski poleci we wtorek z Legią na zgrupowanie do Turcji, a potem ma zapaść decyzja w sprawie transferu.

Lechia Gdańsk wyraża duże zainteresowanie 18-letnim Janem Ziółkowskim z Legii Warszawa. Klub chciałby pozyskać go już na rundę wiosenną - informuje serwis meczyki.pl.

Do cholery jasnej sprowadzamy jakieś Rosy i Charatiny za grube siano, a polskich chłopaków puszczamy łatwo. Tu się chyba nigdy nic nie zmieni.

Roma - 1 godzinę temu, *.lunet.eu Dziwna jest ta polityka kadrowa, przecież to jeden z najbardziej rokujących młodych piłkarzy. Na dobrych piłkarzy prezesa nie stać, młodych pozbywa się lekką ręką. Gdzie tu logika. odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl W tym klubie młodzież nigdy nie dostanie szansy… Jeszcze Strzałka i Rejczyka im opchnijcie q...! odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.orange.pl Sprzedaż z klauzulą odkupu za rozsądną kwotę nie jest złym pomysłem

Przypadek Wieteski wyszedł nam bardzo fajnie odpowiedz

Szantosz - 3 godziny temu, *.chello.pl Patrzcie Włodar za ile rozważany na rynku jako transfer teraz? Niech Janek idzie do Gdańska. Za 3-4 lata będzie z Mosórem i Włodarem łoił Mołdawię 7:0 w kolejnych eliminacjach dorosłej już kadry. odpowiedz

Jasio - 2 godziny temu, *.aster.pl @Szantosz: nie będą odpowiedz

Zawsze - 3 godziny temu, *.57.211 dobe warunki fizyczne, w klubie brak srodkowych oborncow.

ksztalcic mlodziez !!! odpowiedz

