Serek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Może i infrastruktura jest dobra ale organizacja i trenerzy to dramat, w tym miejscu z chłopaków robi się panienki, Strzałek kiedyś normalny chłopak a teraz żyje w związku z jakimś Marcelem i się zastanawia czy nie zostać łyżwiarzem figurowym odpowiedz

Kibol - 40 minut temu, *.chello.pl @Serek: w sensie mieszka z Marcelem Krajewskim innym pilkarzem? Czy co Ty tam sugerujesz? odpowiedz

Lopez - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Podobno każdy to pije wódkę z Kuleszą może dostać taką gwiazdkę , teraz tam tylko picie wódy się liczy i zamiast kawy czy herbaty to na spotkaniach jest butla na stół i tak podejmują decyzję

odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net Gwiazdka od PZPN?

Hahaha

Nie wiem czy to nie bardziej upokorzenie w sumie odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.205.96 A może tak np szerszy artykuł o LTC?

Jak wygląda ta myśl trenerska, ile jest grup, jak wyglądają nabory, co to są za standardy szkoleniowe, standardy organizacyjne... I nie mówię tu o super tajnych szkoleniach Gromu w LTC. Tylko chce wiedzieć dlaczego mamy taką padake z młodzieży?

Bo dla mnie młody gówniarz to powinien biegać, strzelać i dryblować non stop, every day. odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.chello.pl Zwłaszcza za myśl Szkoleniowa i trenerska ........ odpowiedz

