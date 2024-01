Baku zostanie wypożyczony do OFI Kreta

Sobota, 13 stycznia 2024 r. 00:04 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Makana Baku zostanie wypożyczony z Legii Warszawa do OFI Kreta - informują greckie media. Oba kluby osiągnęły już porozumienie w tej sprawie. W niedzielę 25-letni pomocnik stawi się w Heraklionie, a następnie w poniedziałek przejdzie badania i podpisze kontrakt.









Baku trafił do Legii latem 2022 roku. Dotychczas rozegrał 40 spotkań, w których zdobył 1 bramkę. W ostatnich miesiącach miał jednak duży problem z załapaniem się do składu. W obecnym sezonie wystąpił w 13 meczach, ale grał głównie na początku rundy. Jego kontrakt z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.