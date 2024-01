Legia zainteresowana Antonio Jonjiciem?

Komentarze (12)

Simon - 8 minut temu, *.orange.pl To nie są liczby ofensywnego zawodnika na dobrym poziomie. odpowiedz

exsa - 14 minut temu, *.orange.pl Wiek dobry tylko gorzej statystycznie w biezacym sezonie w stosunku do poprzedniego sezonie ale ta kwota troche za wysoka bo wazne jest czy gra czy nie wiec gdyby doszlo do transferu to trzeba miec nadzieje ze bedzie coraz lepiej.! odpowiedz

MAKEN - 47 minut temu, *.151.165 Bombardier :) odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.chello.pl po co nam napastnik, który nie umie strzelać goli? Takich już mamy. odpowiedz

Maciejos - 1 godzinę temu, *.lukman.pl Nie znam tego zawodnika ale mam nadzieję że dobrze zrobi dla legii odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net Cała Legia mioduskego.....

Wątpliwe ruchy kadrowe.... Wypełniaczy składu zastępuje się kolejnymi wypełniaczami. Mioduski robi kawę z jednych fusów 10 razy. Non stop tylko tańsze i tańsze zamienniki.

Tak jak przewidywałem Legia zmienia się w jakieś zaglebie lubin czy lecha posnan!

Marne ruchy transferowe za marne grosze i coraz gorzej ale oby dalej napychać kieszeń cokolwiek.

Ot cały pan Darek Mioduski.

Nie będzie pudła w tym roku nawet czyli z Europy nici. PP też poszedł się j...



Cały obraz jego nędznej egzystencji wypełnia ta awantura w alkmar i to jak Mioduski wykorzystał ten moment by pokazać swoje POŻAL SIE BOŻE PRZYWIĄZANIE DO LEGII.

Perfekcyjny moment na propagandę oddania i miłości do barw hahaha.

Szkodnik DM, a Legia coraz słabsza z roku na rok się zwija w kłębek coraz bardziej!!

CHCEMY PIŁKARZY KTÓRZY ZMIOTĄ LIGE A NIE "OBIECUJĄCYCH" KOCURÓW KTORYCH NIKT NIE ZNA OPRÓCZ JZ I DM.

DOSYĆ TEJ DEGRANGOLADY. Płać hajs Darek za jakość i wtedy jej oczekuj a nie szukasz na śmietnikach za pół darmo a najlepiej za darmo !

Chciwcze! Haha odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.205.96 Za 250 tysi to taki zmiennik będzie. Ale i tacy są potrzebni jak mamy Kramera, Thomasa, Rosolka i drewnianego Guala jak na razie to może się przyda. odpowiedz

Johny Sac - 2 godziny temu, *.orange.pl Czyli gość który w tym sezonie praktycznie nie grał bo 240 minut to jest nic... to nawet nie są 3 pełne mecze... słabo to wygląda ale taki Ouattara został wyciągnięty z turnieju dla bezrobotnych piłkarzy gdzieś we Francji i okazał się kotem wiec pożyjemy zobaczymy... odpowiedz

Elf - 2 godziny temu, *.. Przeciez my nie mamy nawet polowy napastnika a kupuja kolejnego ktory ma niesamowite liczby. Nie lepiej kupic kogos kto strzela regularnie? Wpadla kasa za puchary, za chwile wpadnie za Slisza to trzeba wylozyc troche gotowki i kupic kogos sensownego. Z naszej ligi to bym wyciagnal Exposito ze Slaska albo Szykurina ze Stali. odpowiedz

wrt - 2 godziny temu, *.plus.pl Pewnie za Muciego go szykują ,dramat. odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bez żartów. Pozbywają się gruzu, żeby sprowadzić kolejny gruz? Paranoja. odpowiedz

Przemek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ja pier... Chyba żart? odpowiedz

