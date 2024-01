Termin meczu z Pogonią

Poniedziałek, 22 stycznia 2024 r. 14:31 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono szczegółowy terminarz 23. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zmierzy się wówczas w Warszawie z Pogonią Szczecin. Mecz odbędzie się 2 marca o godz. 20:00.









Terminy najbliższych meczów Legii:

09.02. (PT) g. 20:30 Ruch Chorzów - Legia Warszawa

15.02. (CZ) g. 18:45 Molde FK - Legia Warszawa

18.02. (ND) g. 15:00 Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice

22.02. (CZ) g. 21:00 Legia Warszawa - Molde FK

25.02. (ND) g. 17:30 Korona Kielce - Legia Warszawa

02.03. (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin



