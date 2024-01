Sprawozdanie finansowe Legii: 200 mln zadłużenia, nieco lepsze perspektywy

Sobota, 13 stycznia 2024 r. 13:34 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa opublikowała sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 lipca 2022 - 30 czerwca 2023. W tych 12 miesiącach klub wykazał stratę netto w wysokości 21 mln zł, czyli o ponad 10 mln zł większą niż rok wcześniej (10,4 mln zł). Łączne zadłużenie Legii na 30 czerwca ubiegłego roku wynosiło ok. 203 mln zł, czyli więcej niż nasze szacunki sprzed 12 miesięcy. Warto zaznaczyć, iż był to rok bez gry w europejskich pucharach.



W trakcie roku finansowego, zakończonego 30 czerwca 2023 r., nastąpiło sporo zmian w strukturze zobowiązań finansowych spółki. Wynikało to jednak z faktu, że goniły terminy spłaty niektórych zobowiązań (linia kredytowa, obligacje, pożyczka z PFR), ale w ich miejsce zostały zaciągnięte nowe (cesja wierzytelności z praw medialnych i sponsoringu). Ponadto kolejne 2 mln euro pożyczył właściciel klubu, Dariusz Mioduski.



Rok temu przychody z najmu powierzchni stadionu wynosiły 17,7 mln zł, a w najnowszym sprawozdaniu urosły do 29 mln zł. To było możliwe dzięki wynajęciu stadionu Szachtarowi Donieck. Zrekompensowało to także gorsze wyniki związane ze sprzedażą biletów i karnetów (19,1 mln zł zamiast 25,6 mln zł) oraz dwa razy niższe wpływy z praw telewizyjnych (30 mln zł zamiast 60 mln zł).