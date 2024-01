NS: Wyzwanie dla nas wszystkich!

Sobota, 13 stycznia 2024 r. 18:16 Redakcja

"Drodzy Kibice!



Zaczynamy. Ruszamy. Startujemy. Jedziemy. Ale tak na poważnie.



Są w naszym kibicowskim życiu wyzwania większe, mniejsze i bardzo, bardzo duże. Mniejsze to na przykład wypić ćwiartkę wracając z meczu mimo zakazu i zjeść tyle sosu czosnkowego w kebabie, żeby stara nie chciała Was wąchać.



Większe to na przykład pojechać znowu do Lubina mimo, że byliście już 288 i znowu słuchać tych samych historii Waszego kolegi, który twierdzi, że pierwszy raz w Lubinie był gdy grał tu jeszcze Andrzej Buncol.

No i największe to na przykład POJECHAĆ DO CHORZOWA W 4380 OSÓB.



To jest wyzwanie. Wyzwanie dla nas wszystkich. Każdej grupy, fan klubu, dzielnicy, każdego kibica Legii. Razem musimy temu podołać. Razem musimy namawiać, mobilizować, działać i nakręcać kolegów jak Cygan katarynkę na deptaku w Łebie.



To od Was zależy, czy pobijemy nasz ligowy rekord wyjazdowy. To od Was zależy, czy kolejni młodzi kibice wkręcą się w to, w co my wkręciliśmy się już dawno i z wypiekami na licu będą czekać na wyjazd do Lubina.



LEGIONIŚCI! 9. LUTEGO, PIĄTEK, GODZINA 20:30!

WYJAZD DO CHORZOWA.



Ta datę notujemy wielkim markerem na lustrze. Do tego czasu działamy w swoim otoczeniu i razem lecimy po swoje."