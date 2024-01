24-letni środkowy pomocnik występuje obecnie na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii. W obecnym sezonie rozegrał 26 spotkań, w których zanotował jedną bramkę i jedną asystę. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca, ale zawiera klauzulę przedłużenia.

Środa, 17 stycznia 2024 r. 10:10 Redakcja, źródło: Look Sports Media, Legionisci.com

ZenekL3 - 18 minut temu, *.chello.pl Piłkarz, który z Barcelony trafił do 52 drużyny w Anglii musi budzić zaufanie. odpowiedz

Filipek - 28 minut temu, *.57.240 Kot garfield normalnie kurla szukamy wzmocnień czy osłabień !!!! odpowiedz

Fck666 - 44 minuty temu, *.chello.pl W drugiej lidze mongolskiej poszukajcie odpowiedz

Tombo - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Defensywny pomocnik. Grał w Arsenalu U23, rezerwach FC Barcelona, gdzie ganiał za Messim :))) odpowiedz

(L)eming - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Kot to czy ogór? odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @(L)eming: ogór. odpowiedz

Kulfonetti - 42 minuty temu, *.217.136 @(L)eming: Kocur, łykać od razu! odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl McGuane Apes.

odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Czy naprawdę trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii jest lepszy od naszych wychowanków z akademii? odpowiedz

obserwator - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Darek: tak, jest odpowiedz

Mc - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Darek: Zdecydowanie tak. Jeśli miałbym porównywać, to uważam, że ogólnie jest to mniej więcej poziom ekstraklasy odpowiedz

Alan - 26 minut temu, *.t-mobile.pl @Darek:



Masz napastnika i bramkarza w pierwszym składzie z akademii więc sam sobie odpowiedź na to pytanie...... odpowiedz

Ustał Ustał Najważniejsze Że Ustał - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo, zaczynamy już brać szrot nie z drugich lig zachodnich, a trzecich! HIGH LEVEL (L) odpowiedz

Odp - 1 godzinę temu, *.96.80 @Ustał Ustał Najważniejsze Że Ustał: nick fajny, ale komentarz niekoniecznie. Nie interesują się całą drużyną tylko jednym zawodnikiem. Może pamiętasz skąd i jakiego poziomu rozgrywek przychodził do Legii np. Jarek Niezgoda? odpowiedz

bum - 17 minut temu, *.co.uk @Odp:

Ja pamiętam!

Pamiętam że dość długo zajęło mu wejście na pewien poziom. Skonczyl na wypożyczeniu....

Myślę że dwa lata potrzebował żeby wskoczyć na ten poziom odpowiedz

Ka(L)afior - 2 godziny temu, *.99.136 26 spotkań, 1 gol, 1 asysta, 3 liga angielska. Brać od razu, nadaje się! odpowiedz

